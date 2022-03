Amazonas vai sediar evento mundial com debates sobre mudanças climáticas e proteção de florestas tropicais

<

p dir=”ltr”>A cúpula de governadores que atua para proteger as florestas e reduzir as emissões dos gases de efeito estufa em 10 países estará, nos dias 17 e 18 de março, na capital da Amazônia, em Manaus, realizando a 12º Reunião Anual da Força-Tarefa de Governadores pelo Clima e Florestas (GCF Task Force). O evento será realizado em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema/AM), e vai promover debates sobre mudanças climáticas e proteção de florestas tropicais.

Ao todo, são esperadas mais de 300 autoridades e lideranças de diversas partes do mundo para debater Conhecimento, Tecnologia e Inovação; Governo e Políticas Públicas; Pessoas e Comunidades; e Finanças e Investimento.

Nos dias 17 e 18, das 9h às 17h, no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado no bairro Dom Pedro, em Manaus, haverá debates e uma feira com produtos da bioeconomia amazônica. Para participar dessas atividades, é necessário enviar um e-mail solicitando o convite para secretariat.

A solicitação do convite segue os protocolos de prevenção contra Covid-19, como redução da capacidade de público, uso obrigatório de máscara, exigência da carteira de vacinação com o esquema vacinal completo, disponibilização de álcool em gel nas áreas comuns, medidas de distanciamento social, entre outras.

Programação

A cerimônia de abertura será realizada no dia 17 de março, das 9h às 12h, com a participação do governador do Amazonas e presidente da Força-Tarefa do GCF, Wilson Lima; do embaixador da Noruega no Brasil, Odd Magne Rudd; do chefe de Projetos da Força-Tarefa GCF, William Boyd; da diretora de Projetos da Força-Tarefa GCF, Colleen Scanlan Lyons; da representante do Comitê Global e Regional do IPLC, Francisca Arara; e da delegada da Força-Tarefa GCF no Tocantins, Marli Santos.

O primeiro painel do evento acontecerá, das 13h30 às 15h, com a temática Pessoas e Comunidades – IPLC Regional para Global + Parcerias Governamentais. O segundo debate do dia 17, das 15h30 às 17h, terá como tema central “Conhecimento, Tecnologia e Inovação – Tecnologias e Pesquisas Inovadoras para Conservação e Desenvolvimento”.

Segundo dia

No segundo e último dia do evento, na sexta-feira, dia 18 de março, os debates serão das 9h às 10h30, com a temática sobre “Finanças e Investimento – Novas oportunidades financeiras para apoiar as jurisdições de Floresta Tropical (mercados de carbono + investimento privado). Já o último painel, que acontece das 11h às 12h30, será sobre “Governo e Políticas Públicas – Implementação de Governança Inovadora e Política em todo o GCF.

Das 12h30 às 13h, serão realizadas as “Observações Finais e entrega de Prêmios – GCFTF Herói Todo Dia”. Nesta ação também será apresentado o novo presidente da Força-Tarefa 2023, da GCF.

No período da tarde, acontecem ainda “Eventos Paralelos” com salas de debates. Das 14h às 15h, os assuntos serão: “Diálogos de Liderança em Nível de Comunidades Indígenas e Locais: dos Mercados de Carbono às Estratégias Jurisdicionais ao Desenvolvimento da Bioeconomia Baseada na Floresta” e “Coalizão de Governadores Andino-Amazônicos com a TNC, NCI-Equador, EII, MDA, Natura Bolívia”. Entre 15h e 16h, será o momento de debater sobre “Sistemas Subnacionais de Acesso ao Mercado Voluntário de Carbono PARTE I: Alinhamento sobre Oportunidades e Iniciativas” e “Oportunidades para uma Bioeconomia Amazônica e o Papel da Governança e Social Ambiental (ESG) com Empresas”.

As últimas salas de debates serão realizadas das 16h às 17h e terão como tema “Sistemas Subnacionais de Acesso ao Mercado Voluntário de Carbono PARTE II: Mercados Voluntários de Carbono de REDD+ no Brasil e no México” e a continuação do assunto “Oportunidades para uma Bioeconomia Amazônica e o Papel da Governança e Social Ambiental (ESG) com Empresas”.

