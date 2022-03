Os Rosacruzes celebram Ano Novo

Nesse dia 21 de março de 2022, inicia-se um novo ciclo para os Rosacruzes de todo planeta, o Sol em sua trajetória pelo zodíaco cruza a Linha do Equador Terrestre, e assinala o equinócio de outono no hemisfério sul, e o equinócio da primavera no hemisfério norte e marca a sua saída do signo de Peixes, o último do Zodíaco, para a entrada no de Áries, o primeiro. Os raios do Sol incidem nos hemisférios Norte e Sul de forma igual e o dia e a noite se equilibram, tendo 12 horas cada, daí o nome “equinócio”.

Este momento de harmonia da Natureza marca o início do Ano Novo Zodiacal, e é como se fosse um réveillon astrológico, ideal para começar uma nova fase. Grandes números de sociedades, mantém a milenar tradição de comemorar o Ano Novo no mês de março, ocasião em que tomam deliberações para o período seguinte, e em uma singular cerimônia, assumem o compromisso de manter os elevados ideais, bem como o de servir altruisticamente à humanidade. Para os Rosacruzes, este é o início do ano 3.375, pois, a contagem iniciou na 18ª dinastia do Egito antigo, dinastia que teve o faraó iniciado, Tutmois III, fundindo todas as sociedades de então em uma só, e também o seu descendente Akenathon, célebre faraó, que instituiu pela primeira vez na história do monoteísmo e organizou os

ensinamentos das Escolas de Mistério de onde se origina a ROSACRUZ.

A AMORC, Antiga e Mística Ordem Rosae Crucis, têm por todo o planeta, muitas Grandes Lojas e Organismos Afiliados que orientam suas ramificações por todo o mundo. Aqui no Amapá, mais precisamente no Município de Macapá Capital do Estado, temos o Pronaos Rosacruz Macapá-AMORC, com sua Sede e Templo localizado na Travessa Rosacruz, 30, Muca.

Conforme consta no próprio site oficial da Grande Loja de Língua Portuguesa, “A Ordem Rosacruz, AMORC é uma organização internacional de caráter místico filosófico, que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando-o em seu desenvolvimento, em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual, dentro da Tradição e da Cultura Rosacruz. “Para todos os Estudantes, Simpatizantes e Amigos da Rosacruz-AMORC, nossos votos são para que neste novo ano, possamos todos evoluir e caminhar na Senda, que nos proporcionará a saude, a sabedoria , a LUZ, a VIDA e o AMOR., que a PAZ PROFUNDA habite no interior do seu SER.

Feliz Ano 3.375.

