Benefícios da música na terceira idade

A música tem um papel muito importante no nosso bem-estar físico e psicológico. Graças às conexões neurais que ligam a música ao nosso cérebro, obtemos inúmeros benefícios em nossa vida diária.

A Northwestern University, nos Estados Unidos, tem declarado há vários anos que o treinamento musical retarda o envelhecimento. A partir de estudos envolvendo milhares de pessoas desde muito jovens até os 90 anos, sabe-se que a capacidade do cérebro de processar o som é influenciada por muitos fatores, desde tocar música e aprender um novo idioma até o envelhecimento, os distúrbios da linguagem e a perda auditiva.

Comprovou-se que as pessoas que estudaram música ou tocaram um instrumento ao longo da sua vida tinham uma melhor memória auditiva e eram muito mais capazes de entender uma conversa mesmo com muito ruído de fundo. Este é um detalhe importante, pois para adultos com dificuldades auditivas, um dos maiores problemas é que eles não conseguem manter uma conversa se o ruído prevalecer. Essa perda auditiva relacionada à idade pode levar ao aumento do isolamento e até à tendência à depressão.

Portanto, não é de surpreender que a música seja tão benéfica a nível cognitivo, emocional e físico:

• Ativa os neurônios e melhora o nosso aprendizado

• Melhora o nosso humor graças ao aumento da serotonina

• Tem efeitos relaxantes

• Ajuda-nos a expressar emoções

• Promove a comunicação e os nossos laços afetivos

• É uma fonte de entretenimento

• Melhora a atividade cerebral, pois exercita a memória

• Melhora a acuidade mental e é capaz de liberar certas lembranças

Musicoterapia em geriatria

A chamada musicoterapia consiste no uso da música para fins terapêuticos e é muito útil para integrar a pessoas da terceira idade com determinadas deficiências. Como afirma Viguera, revista de neurologia, a musicoterapia pode ser usada como medida preventiva ou como método terapêutico próprio. É importante que a musicoterapia seja adaptada a cada grupo (por exemplo, as suas preferências musicais).

Podemos listar diferentes áreas de benefícios:

• Na linguagem: ajuda no processamento adequado da linguagem

• Nas emoções: potencializa as emoções positivas. Foi demonstrado que normalmente não desperta emoções comumente negativas, como a culpa ou a raiva.

• No comportamento: os idosos com demência têm dificuldade em processar determinados estímulos do ambiente e os recebem com maior ansiedade ou estresse. A música os ajuda a controlar essa resposta e atua como um efeito calmante.

• Na memória: uma boa prova de que a música ajuda a recuperar certas lembranças da vida passada em pacientes com Alzheimer, por exemplo. Foi demonstrado que as pessoas com este tipo de demência poderiam reter melhor as novas informações se essa nova tarefa fosse realizada com música graças a uma codificação mais diversificada.

• No sistema nervoso: foi demonstrado que a música em pacientes com demência os ajudou a produzir maior atividade parassimpática e a diminuir a agitação e a ansiedade.

Note-se que, no caso de pessoas idosas, a música deve ser adaptada de acordo com um repertório, um ritmo, uma instrumentação e tempo adequados, um volume adaptado, etc.

Além disso, a Revista Espanhola de Geriatria e Gerontologia defendeu o uso da musicoterapia em pacientes hospitalizados com demência. Eles realizaram um estudo e concluíram que as preferências musicais do paciente eram muito importantes para que a musicoterapia fosse eficaz. Graças a isso, até mesmo a prescrição de uma dose menor de certas drogas psicoativas foi considerada.

Como incorporar a música nas pessoas mais velhas?

• Terapia musical

• Incentive-os a tocar um instrumento para estimular a imaginação e a coordenação.

• Dançar ao ritmo das músicas para melhorar a coordenação, a mobilidade e o equilíbrio

• Cantar para trabalhar a memória, atenção e outros aspectos cognitivos

• Realizar outra atividade, como pintar, ao som de música para aproveitar seus benefícios emocionais e melhorar a sua expressão.

