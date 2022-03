China encontra uma de duas caixas-pretas de avião que caiu esta semana

Dispositivo, no entanto, está muito danificado



Equipes de busca da China encontraram nesta quarta-feira (23) uma das duas caixas-pretas do avião da Eastern Airlines, que caiu nesta semana em montanhas cobertas de florestas com 132 pessoas a bordo, informou o órgão regulador da aviação.

O dispositivo foi severamente danificado. Não ficou imediatamente claro se era o gravador de dados de voo ou o gravador de voz da cabine, disse uma autoridade da Administração de Aviação Civil (CCAA) da China em entrevista.

O voo MU5735 estava indo da cidade de Kunming, no sudoeste, para Guangzhou, na costa, na segunda-feira (21), quando o Boeing 737-800 caiu repentinamente da altitude de cruzeiro, no momento em que deveria ter iniciado a descida.

A maior parte da aeronave parece ter se desintegrado com o impacto, e nenhum sobrevivente foi encontrado.

