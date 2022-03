Licitação para lojas de Correios franqueadas acontece na sexta-feira (25)

Os Correios irão abrir, nesta sexta-feira (25), a partir das 9h, as propostas técnicas relativas ao primeiro lote de licitações do novo modelo de franquia da empresa, a Loja de Correios Franqueada (LCF). Instalada em regiões urbanas de médio e grande porte, a LCF será um canal de atendimento com leiaute e infraestrutura diferenciados para atender clientes de varejo de maneira mais ágil, digital e moderna.

Nesses canais, os clientes terão acesso aos produtos e serviços dos Correios, sendo mais um suporte para atender as atuais demandas do mercado e do e-commerce. Os lojistas interessados têm oportunidade de estabelecer uma parceria com uma marca confiável, séria e líder do segmento de encomendas, que possui mais de 30 anos de experiência em franquias.

As primeiras propostas a serem abertas serão do Rio de Janeiro. Em 12 de abril de 2022, serão abertas as propostas de São Paulo, Distrito Federal e Santa Catarina. O terceiro lote será composto por Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rondônia, Goiás e Acre, com abertura de propostas no dia 13 de abril e um último lote terá suas propostas abertas em 5 de maio.

Esta é mais uma iniciativa dos Correios que busca aprimorar continuamente a oferta de serviços e produtos adequados às necessidades dos clientes e das regiões em que as novas Lojas Franqueadas serão inseridas. Saiba mais em https://www.correios.com.br/novafranquia

