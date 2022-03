Otan desmente recuo anunciado de tropas russas

Secretário-geral, Jens Stoltenberg, diz que informação é falsa



O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, disse que é falsa a informação por parte de Moscou de mandar recuar as tropas.

Para ele, as tropas não estão recuando, e sim reagrupando-se em território ucraniano.

O secretário-geral da Otan acredita que o objetivo é reforçar a posição russa na região do Donbass, no Leste da Ucrânia.

Jens Stoltenberg também acredita que as Forças Armadas ucranianas estão conseguindo resistir à invasão russa, com a ajuda do armamento que tem sido disponibilizado por países aliados.

Reino Unido

Relatório diário do Ministério da Defesa do Reino Unido diz que as forças de Moscou ainda ocupam posições a leste e oeste de Kiev.

Os bombardeios continuam em Chernihiv e há também relatos de ataques nos arredores da capital Kiev.

Há, no entanto, a informação de que a Rússia teria retirado 300 soldados de Chernobyl, com sintomas de exposição a altas doses de radiação.

