Guilherme Schimidt é medalha de ouro em Grand Slam de Judô na Turquia

Brasileiro derrotou anfitrião com chave de braço nos segundos finais

O brasiliense Guilherme Schimid faturou a medalha de ouro neste sábado (2), na categoria até 81 quilos, no Grand Slam de Judô de Antalya (Turquia), ao derrotar como uma chave de braço o anfitrião Vedat Albayrak nos 39 segundos finais da luta. Quem também subiu hoje ao pódio foi a compatriota Maria Portela, que levou o bronze após superar a britânica Petersen Pollard com um waza-ari na categoria até 70kg. A competição prossegue até este domingo (3), com transmissão ao vivo no YouTube da Federação Internacional de Judô (IFJ, sigla em inglês).

Na decisão pelo ouro, o brasileiro de 21 anos precisou se superar no tatame contra o adversário da casa. Nascido na Geórgia e naturalizado turco, Albayrak tinha a vitória na mão, após desferir um waza-ari a 1min30 do fim do embate. Mas Schimidt numa recuperação incrível ganhou a luta imobilizando o turco com uma chave de braço nos minutos finais, obrigando o adversário a desistir do combate.

O ouro no Grand Slam garante a Scimidit mil pontos no ranking da Federação Internacional de Judõ (IJF, sigla em inglês) e torna o judoca brasiliense um dos principais nomes do páis na Olimpíada de Paris (França), em 2024. Em setembro do ano passado, Schimidt já se destacara com a conquista do ouro ouro no Mundial MIlitar de Judô, em Paris.

Na abertura do Grand Slam sexta-feira (1º), o Brasil somou duas medalhas: Willian LIma (até 66kg) faturou a prata e Jéssica Lima (até 57kg) foi bronze.

A delegação brasileira conta cm 24 atletas na Turquia. O Grand Slam de Antalya é a última etapa do circuito mundial antes do Campeonato Pan-Americano e da Oceania de Judô. Tais competições definirão quem participará do Pan-Americano.

EBC

