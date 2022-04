Melhores Presentes de Aniversário para Homens Católicos

Sinto uma verdadeira alegria em amar meu homem e gosto de procurar pequenas maneiras de fazer o seu dia. Não há lugar que eu prefira passar minhas noites do que com ele ao meu lado em um de nossos encontros cheios de fé em casa ou apenas orando por ele e com ele. Como alguém que demonstra amor recebendo presentes, também me deleito em procurar o presente perfeito para dar ao meu amado.

Quer saber algumas das minhas coisas favoritas para dar ao meu homem católico? Você encontrará alguns dos meus presentes favoritos abaixo. Qualquer um desses presentes é perfeito para o Dia dos Pais, Natal ou aniversários. Há algo aqui para cada homem, casamento e orçamento!

Recursos para Estudos Bíblicos

Você sabe que eu adoro aprender sobre a fé e o marido também. Os livros podem ser uma ótima ferramenta quando você realmente quer chegar ao coração de um texto bíblico, mas construir uma sólida estante de livros para estudos bíblicos católicos pode ser caro. Costumo dar ao Marido um livro para cada ocasião como forma de construir nossa biblioteca ao longo do tempo. Alguns de seus recursos favoritos de estudo bíblico são a série Sacra Pagina, O Senhor, a série Fogo da Misericórdia, Concordância e Catecismo Católico. Eu poderia continuar para sempre, mas estes já são um ótimo lugar para começar!

Livros Religiosos

Mais uma vez, o marido me conhece bem o suficiente para saber que ganhará um livro como um de seus presentes de Natal, Dia dos Pais ou aniversários. Longe de ser chato, ele fica sempre animado para ver o que há naquele pacote retangular. Existem muitos livros católicos fabulosos por aí, mas você não pode errar com os escritos de Jacques Philippe, Scott Hahn, Jeff Cavins, Fr. Michael Gaitley, Ralph Martin e os santos.

Cordão de Crucifixo

Em um esforço para ser mais corajoso em ter sua fé à mostra, o marido pediu um grande colar de crucifixo como presente em seu último aniversário (semelhante ao da foto acima). Alguns homens podem preferir algo mais sutil e outros podem querer algo ainda mais chamativo. De qualquer forma, um bom colar de crucifixo é algo que todo católico deveria ter.

Rosários e Medalhões

Um homem que ama a Mãe Santíssima é uma verdadeira benção para a família. Temos vários rosários baratos por aí, mas o marido ainda não tem um bom.

Boa Música Católica

Na minha opinião, uma boa música católica precisa ser bela e reverente. Eu não gosto da música da estação cristã local. Quando não consigo saber se o artista está cantando sobre Deus ou sobre o namorado, isso me incomoda. Se você gosta desse tipo de música, bom para você, mas definitivamente não é a minha preferência. O marido e eu temos lutado para encontrar música religiosa casual.

Produtos Religiosos

Esta ideia está definitivamente na corrida para a minha ideia de presente para o Dia dos Pais. Tantas ordens religiosas produzem produtos estelares para ajudar a se sustentarem. A maioria desses produtos são um presente perfeito! Há uma variedade tão grande que você certamente encontrará algo para qualquer homem em sua lista!

Esperamos que esta lista ajude você a encontrar o presente de aniversário perfeito para o seu amado. A HolyArt tem uma grande seleção de artigos religiosos que são ótimos para todos os tipos de ocasiões especiais.

