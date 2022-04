Windows 11 atualiza Explorador de Arquivos com nova página inicial

A versão de testes do Windows 11 ganhou hoje (6) mais uma atualização, que assim como a anterior está sendo distribuída nos canais Dev e Beta do programa Insider da Microsoft. Como de praxe, a compilação inclui várias melhorias e correções de bugs, mas não há muitos recursos inéditos.

Vale destacar, entre as novidades da build 22593, as melhorias implementadas no Explorador de Arquivos, que ainda não inclui a navegação por abas anunciada recentemente. No entanto, o programa ganhou uma página inicial remodelada, facilitando o acesso aos arquivos.

Ela inclui a categoria “Acesso Rápido”, na qual estão as pastas fixadas do sistema, e uma nova seção “Favoritos”. Nesta última, ficam arquivos e documentos frequentemente abertos pelo usuário, ganhando um lugar de destaque.

Logo abaixo aparece a aba “Recente”, que exibe os arquivos editados por último. Nela, também são mostrados os arquivos do OneDrive, como os compartilhados com você e editados por outras pessoas, que agora podem ser buscados na caixa de pesquisa do Explorador.

App Journal e mais novidades

A estreia do app Journal é outra novidade desta atualização do Windows 11 beta. Adicionado ao menu de caneta da barra de tarefas, ele possibilita fazer anotações e desenhos como em um caderno, inclusive em arquivos PDFs importados.

Também está presente na compilação um novo recurso de segurança que alerta ao usuário se a Integridade da Memória estiver desabilitada. Tal ferramenta atua impedindo a inserção de códigos maliciosos em processos de alta segurança do dispositivo por meio de malwares e outras ameaças virtuais, aumentando a proteção do sistema.

