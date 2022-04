Ucrânia diz que “Batalha de Donbass” começou; Rússia avança no leste

Exército da Ucrânia se prepara para novo ataque russo



Reuters

Forças russas lançaram uma nova ofensiva na maior parte do flanco leste da Ucrânia nessa segunda-feira (18) e a “Batalha de Donbass” já começou, disseram o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy e autoridades de alto escalão.

O Exército da Ucrânia está se preparando para um novo ataque russo em seu flanco leste desde que Moscou retirou suas forças de perto de Kiev e do norte da Ucrânia no final do mês passado para se concentrar em um ataque na região ucraniana de Donbass.

“Agora podemos dizer que as forças russas iniciaram a batalha de Donbass, para a qual se prepararam há muito tempo”, disse Zelenskiy em discurso por vídeo.

O secretário do Conselho de Segurança da Ucrânia, Oleksiy Danilov, disse em comentários televisionados: “Eles (as forças russas) começaram sua tentativa de iniciar a fase ativa esta manhã.”

“Esta manhã, ao longo de quase toda a linha de frente das regiões (leste) de Donetsk, Luhansk e Kharkiv, os ocupantes tentaram romper nossas defesas”, declarou ele.

A Rússia vem aumentando suas forças no leste da Ucrânia usando tropas que retirou do norte da Ucrânia e da vizinha Belarus, um aliado próximo da Rússia.

Em comunicado na rede social, o comando das Forças Armadas ucranianas disse que a principal força militar da Rússia estava se concentrando em assumir o controle de toda a área das regiões de Donetsk e Luhansk, que compõem a faixa de terra conhecida como Donbass.

Veja mais no site da EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...