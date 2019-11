Trump pede reunião com líder norte-coreano

NHK* Washington

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, pediu que o líder norte-coreano, Kim Jong-Un, aja rapidamente para que cheguem a um acordo de desnuclearização. O presidente americano escreveu “vejo você em breve!” nas redes sociais.

A mensagem foi enviada após a Coreia do Norte ter chamado o ex-vice-presidente dos EUA Joe Biden de “cão raivoso”, que precisa ser eliminado por difamar Kim.

Nesse domingo (17), Trump escreveu que Biden, “na verdade, é um pouco melhor que isso”. O presidente acrescentou que é o único que pode dar a Kim o que ele precisa.

Trump e Kim concordaram, em sua terceira cúpula em junho deste ano, que os dois países reiniciariam negociações em poucas semanas.

Entretanto, elas estagnaram, já que os EUA demandaram uma desnuclearização completa da Coreia do Norte. Pyongyang buscou uma redução das sanções impostas pelos EUA em troca do processo rumo à desnuclearização.

Autoridades de alto escalão se reuniram na Suécia no mês passado, mas, após o encontro, a Coreia do Norte disse que as negociações tinham sido rompidas.

O secretário de Defesa americano, Mark Esper, afirmou que exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul foram suspensos para apoiar a diplomacia com a Coreia do Norte.

Esper pediu que Pyongyang retorne à mesa de negociações.

*Emissora pública de televisão do Japão

