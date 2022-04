Menina morta em acidente com carro alegórico é enterrada

Enterro aconteceu às 14h no cemitério do Catumbi, no centro do Rio



O corpo da menina Raquel Antunes da Silva, 11 anos, foi sepultado às 14h de hoje (23) no cemitério do Catumbi, no Centro do Rio. A adolescente foi imprensada entre um carro alegórico da escola de samba Em Cima da Hora e um poste, nas proximidades do Sambódromo, na última quarta-feira (20).

Raquel chegou a ser internada com ferimentos graves na perna e passou por uma cirurgia, mas acabou morrendo ontem no Hospital Municipal Souza Aguiar.

Após o acidente, a Justiça do Rio determinou que todas as escolas de samba escoltem seus carros alegóricos do Sambódromo até os barracões para evitar o acesso de crianças e adolescentes aos veículos.

A Polícia Civil informou que segue fazendo diligências para apurar as circunstâncias do caso. Câmeras de vigilância da região já foram colhidas e o local periciado. E também foi determinada a apreensão do carro alegórico.

Ontem, pelo Twitter, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, prestou solidariedade aos familiares de Raquel e disse que vai acompanhar de perto a investigação policial que apura as responsabilidades. Ele afirmou ainda que a Secretaria de Assistência Social está dando apoio aos familiares.

EBC

