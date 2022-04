Abril Verde chama atenção para prevenção de acidentes de trabalho

Em 2021, o Brasil registrou 423.217 casos, segundo Ministério do Trabalho e Previdência

Somente em 2021, foram registrados uma média de 1.159 acidentes de trabalho por dia, somando 423.217 casos. Do total, 133.757 desses necessitaram de tratamento por período maior de 15 dias e 1.694 óbitos foram contabilizados, de acordo com do Ministério do Trabalho e Previdência. Conscientizar pequenas e grandes empresas para a prevenção de acidentes, prezando pelo cuidado com a saúde física e mental dos colaboradores é uma das metas da campanha Abril Verde.

Para a engenheira de segurança Jamile Carvalho, 40 anos, a campanha serve como alerta não somente para as empresas e os seus trabalhadores, mas para o público em geral. “Eu vejo esse dia como um momento em que as pessoas se mobilizam para o despertar da consciência e entendimento do papel da segurança no trabalho. Porém, a gente não desperta essa consciência de uma hora para a outra, nós geramos estímulos com ações educativas para que a população reflita sobre a importância de proteger e cuidar do outro em todos os processos. Falamos muito sobre o autocuidado, a autoproteção e o cuidar e o proteger o próximo também”, afirma.

Com mais de dez anos no ramo de segurança do trabalho, Jamile reforça ainda a importância do trabalhador saber a quem recorrer para assegurar seus direitos. “Todo acidente precisa ser informado ao Ministério do Trabalho e Emprego e isso tem que partir da empresa, pois assim o funcionário será amparado pelas leis trabalhistas e terá acesso aos auxílios e os cuidados que lhe são de direito. Então, em caso de acidentes ou em situações de risco eminente, o empregado precisa procurar um líder ou gerente e reportar a situação imediatamente”, orienta.

E para ajudar a propagar as informações importantes que aumentam a segurança nos ambientes de trabalho, a comunicação interna nas empresas é um valioso instrumento. Através de panfletos, ações como palestras e treinamentos e painéis informativos, é possível conscientizar o trabalhador para o valor da sua segurança e dos demais funcionários.

“As palestras e treinamentos são extremamente importantes para levar a informação, mas trazer a ludicidade pode influenciar na associação do cuidar e o proteger de uma maneira mais eficaz para o trabalhador, pois se colocando nesse lugar é possível ver que a segurança e o cuidado não devem ser apenas comigo enquanto empregado e sim com todos que me cercam”, defende a especialista.

Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho

Em 2003, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) instituiu a data de 28 de Abril como o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A data foi escolhida pois em 28 de abril de 1969, uma explosão em uma mina no estado norte-americano da Virginia matou 78 trabalhadores.

Neste ano, o tema da campanha do Abril Verde é “Gestão de Riscos Ocupacionais: identificar perigos, avaliar riscos, prevenir acidentes e doenças no trabalho”. Através do movimento, é possível conscientizar os gestores e trabalhadores para ações e medidas que devem ser adotadas para a prevenção de acidentes e dos riscos existentes.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

