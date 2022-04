Enem: inscrições começam em maio; veja como estudar de graça pela internet

Participantes poderão se inscrever entre 10 e 21 de maio; provas serão nos dias 13 e 20 de novembro

O período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 será de 10 a 20 de maio, segundo edital liberado no início da manhã desta sexta-feira, 29, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os candidatos que não tiveram direito à isenção deverão pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 85, cujo pagamento deverá ser feito até o dia 27 de maio. As inscrições devem ser feitas dentro do prazo através da Página do Participante do Enem.

Em dois domingos consecutivos de novembro, dias 13 e 20, a prova será aplicada tanto na versão impressa quanto na digital. Os estudantes podem escolher as opções no ato de inscrição. A previsão do Inep é de que o cartão de confirmação com informações, como o local de prova, deve ser liberado em outubro.

No dia 13, das 13h às 19h, os estudantes farão a redação mais as objetivas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, que contemplam as disciplinas de História, Geografia, Sociologia e Filosofia; e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que abrangem questões de Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira, além de Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação.

Já no dia 20 de novembro, das 13h às 18h30, serão aplicadas as provas de Matemática e Suas Tecnologias e Ciências da Natureza.

O Enem é considerado o maior vestibular do país, pois a partir da sua realização é possível ingressar no ensino superior através dos programas de incentivo educacional como o Sistema Unificado de Seleção (Sisu), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Preparação para o Enem 2022

A maratona de estudos para a avaliação começa muito antes das inscrições serem liberadas. Além de cursinhos pré-Enem e reforço na escola para aqueles que estão no último ano do Ensino Médio, é possível encontrar diferentes formas de estudar gratuitamente na internet. O Educa Mais Brasil – programa de inclusão educacional privado que oferece bolsas de estudo em diferentes etapas de ensino – também disponibiliza ferramentas de estudo para auxiliar os vestibulandos a alcançarem um bom desempenho na avaliação.

O Guia Enem é um site que reúne materiais gratuitos de diversas disciplinas que estão presentes no Enem e em outros vestibulares. Nele são disponibilizados artigos com os resumos das principais áreas de conhecimento do exame. Para cada disciplina, há diferentes textos focados nas informações mais relevantes.

Já o Educa Mais Brasil Explica! é um projeto criado pelo programa para o YouTube. No canal, um time de professores produz videoaulas curtas e objetivas com dicas, resumos e análises dos assuntos cobrados pelo Enem.

