Enem 2022: inscrições começam hoje; confira dicas de como se preparar para o exame

Não isentos da taxa de inscrição pagarão R$85 via boleto, Pix ou cartão de crédito

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, um dos processos seletivos mais esperados pelos estudantes que desejam ingressar no ensino superior, inicia nesta terça-feira, 10, as inscrições. O prazo vai até o dia 21 de maio através da Página do Participante.

A taxa de inscrição para os não isentos continua no mesmo valor do ano passado, R$85. A novidade é que nesta edição a quantia poderá ser quitada vida Pix ou cartão de crédito, além do tradicional boleto. Quem optar pelo cartão de crédito pagará uma taxa administrativa de R$2,54 (2,99%) ou juros por parcelamento.

Após realizar as inscrições, o período de estudos continua ainda mais intenso. A estudante Mariana Moreira, 19, vem se preparando desde o ano passado para o Enem. A jovem faz curso pré-vestibular e mantém um cronograma de estudos para conseguir se sair bem nas provas. Para ela, o Enem significa um passo a mais para o curso de Engenharia de Produção e, por isso, segue à risca a rotina de aprendizado.

“Eu sempre gostei de estudar e para mim é muito tranquilo seguir um cronograma. Conseguir uma boa nota no Enem significa estar mais perto da graduação. Então, eu me dedico ao máximo, mas lembrando que preciso descansar e ter momentos de lazer”, afirma a estudante que estava na expectativa da abertura das inscrições. “Agora é me inscrever e esperar chegar o dia da prova”, conclui ansiosa.

O exame está marcado para acontecer nos dias 13 e 20 de novembro. Serão aplicadas questões sobre as quatro áreas do conhecimento, além de uma redação. Já na inscrição, os participantes podem escolher se desejam fazer a prova impressa ou digital, lembrando que a modalidade virtual também é feita em um local de prova indicado pelo Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Se assim como a estudante Mariana você participar do Enem e deseja se preparar de forma efetiva para as provas, confira algumas dicas de como manter a rotina de estudos para o exame:

1 – Organize um local para estudar

Para se concentrar melhor na hora dos estudos é fundamental ter um ambiente adequado. Busque em casa um espaço onde você possa ficar só com os seus livros, cadernos e papéis de anotações. Dê preferência para um espaço com ventilação e livre de barulhos. Converse com a sua família. É importante que eles saibam que todos os dias naquele determinado horário você estará com foco nos estudos.

2 – Acesse sites com bons conteúdos gratuitos

É possível encontrar diferentes formas de estudar gratuitamente na internet. O Educa Mais Brasil – programa de inclusão educacional privado que oferece bolsas de estudo em diferentes etapas de ensino – também disponibiliza ferramentas de estudo para auxiliar os vestibulandos a alcançarem um bom desempenho na avaliação.

O Guia Enem é uma plataforma do Educa voltada para as principais matérias que estão presentes no Enem e outros vestibulares, como: Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Física, Química, Biologia e Inglês.

Já o Educa Mais Brasil Explica! é um projeto criado pelo programa para o YouTube. No canal, um time de professores produz videoaulas curtas e objetivas com dicas, resumos e análises dos assuntos cobrados pelo Enem. Outra opção é consultar o site do Inep, onde você encontra todas as provas anteriores para estudar.

3 – Diversifique com videoaulas gratuitas

Através do YouTube é possível conferir conteúdos gratuitos disponibilizados em diversos canais. Os assuntos são variados e lá é possível encontrar aulas completas de Matemática, Física, Química, Português, entre outras matérias. Separamos uma lista com playlists, confira abaixo:

4 – Aplique um método de estudo

Existem diversos métodos de estudo que você pode utilizar para auxiliar na memorização e produtividade como os: flashcards, mapas mentais, método pega-varetas e pomodoro, estudo intercalado, estudo mnemônico, resumos e destaques, gravação de áudio, testes cronometrados, entre outros métodos que podem ser eficazes. Vale a pena investir um tempo para ler e entender cada técnica e ver qual se encaixa melhor no seu perfil como estudante.

Sobre o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni).

Os resultados do exame também são usados por instituições de ensino superior públicas e privadas, como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso aos auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Cronograma do Enem 2022

Inscrições para o Enem 2022: 10 a 21 de maio de 2022

Prazo para pagamento da taxa de inscrição: 10 a 27 de maio de 2022

Solicitação de atendimento específico e especializado: 10 a 21 de maio de 2022

Solicitação de uso do nome social: 23 a 28 de junho de 2022

Divulgação dos locais da prova: Ainda não divulgado

Aplicação das provas do Enem 2022: 13 e 20 de novembro de 2022

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

