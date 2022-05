Hoje é Dia Nacional da Denúncia Contra o Racismo

DIA 13 DE MAIO:

Abolição da Escravidão no Brasil em 13 de maio de 1888, através da Lei Áurea n.º 3 353 de 13 de maio de 1888. A Abolição da Escravatura foi o acontecimento histórico mais importante do Brasil após a Proclamação da Independência, em 1822, que deve deve ser relembrado, mas não comemorado, segundo muitos historiadores devido à situação precária que ficou o negro após a libertação – e que de certa forma perdura até os nossos dias. No dia 13 de maio de 1888, após seis dias de votações e debates no Congresso, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que decretava a libertação dos escravos no país. Na década de 1860, a pressão sobre o Império pelo fim da escravidão era enorme, porque a Rússia havia acabado com a servidão em seu território e os Estados Unidos havia abolido a escravidão depois da Guerra Civil. Isso tornava o Brasil, Porto Rico e Cuba os últimos locais escravocratas do continente americano. Nesse contexto, o movimento abolicionista começou a se estruturar, mas, politicamente, a pauta não avançava por conta da Guerra do Paraguai. Com o fim do conflito, em 1870, os movimentos abolicionistas ganharam força e o debate pelo fim da escravidão além de tornar-se pauta importante na política, também tornou-se um debate relevante na sociedade brasileira].

Dia Nacional da Denúncia Contra o Racismo [O dia 13 de maio de 1888 foi marcado pela abolição oficial da escravidão no Brasil. Data considerada como o Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo. O tráfico atlântico causou consequências nefastas para diversos povos africanos sequestrados das suas comunidades, humilhados e subtraídos da condição humana. Ativistas do movimento social negro antirracista, de diversos segmentos da sociedade, elegeram o 13 de Maio como o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. A proposta consolidou-se ao longo dos últimos 40 anos, desde a emergência da moderna luta contra a discriminação, o preconceito e o racismo, com a fundação do Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial (MNUCDR), mais tarde Movimento Negro Unificado (MNU), em 1978].

Dia dos Pretos-Velhos [Dia 13 de maio é dia de preto-velho na umbanda. Dia de comemorar com festa estas entidades que representam velhos negros e negras, espíritos de antepassados. Velhos escravos que voltam à terra para ajudar as pessoas, e são muito queridos pelos fiéis. Não é à toa que o dia dessas entidades encurvadas, carregando às vezes um cajado e falando um português antigo é também a data da libertação dos escravos. Nesse dia cultuam-se os espíritos dos antepassados, dos velhos escravos que, retirados à força de suas aldeias na África e embarcados em navios negreiros, aqui deixaram uma rica cultura que viceja até os nossos dias].

Aniversário da Primeira Biblioteca Pública Brasileira [A data escolhida foi em homenagem ao aniversário do príncipe regente Dom João VI, em 13 de maio de 1811. O discurso de inauguração virou livro. A edição original é guardada no setor de obras raras e valiosas. A Biblioteca Pública da Bahia, que fica no bairro dos Barris, em Salvador. Ela foi a primeira biblioteca pública do Brasil e da América Latina e vem servindo não só como um local para pesquisas estudantis, mas também como um espaço que guarda registros valiosos da história. A Biblioteca Pública da Bahia tem um acervo de mais de 600 mil itens. As obras, que são de todos os gêneros, estão disponíveis para pesquisa, referência ou até mesmo empréstimo].

Criação da Imprensa Nacional [No Brasil, a Imprensa Nacional – anteriormente denominada Impressão Régia – foi fundada em 13 de maio de 1808 e marcou a história brasileira, pois colocou fim à proibição das tipografias durante o período colonial. As atividades da Imprensa Nacional tiveram início no momento em que a corte portuguesa chegou ao Brasil e teve diversos nomes no decorrer dos anos: Impressão Régia, Real Oficina Tipográfica e Tipografia Nacional. Somente em 1885, o nome foi alterado para o que conhecemos atualmente: Imprensa Nacional. Nos primeiros anos, o órgão foi responsável pela impressão de documentos oficiais, de livros para cursos superiores, obras de jurisprudência e de periódicos. Atualmente, como uma composição da Casa Civil da Presidência da República, a Imprensa Nacional é um órgão que tem como finalidade realizar a publicação, no Diário Oficial da União, de novas informações atribuídas aos atos oficiais da administração pública federal. A Imprensa Nacional trabalha com projetos gráficos para publicações oficiais, faz a coordenação de atividades no Museu e na Biblioteca da Imprensa Nacional].

Dia Nacional do Zootecnista – Lei nº 13.596, de 8 de janeiro de 2018 [Comemorado no dia 13 de maio, a Zootecnia é uma profissão que preenche uma longa lista de atribuições nas mais diversas áreas de atuação e está presente em nosso cotidiano – desde o queijo que comemos até a economia nacional. Para homenagear os mais de 18 mil zootecnistas registrados no Brasil pelo seu dia, celebrado em 13 de maio, o Sistema Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária (CFMV/CRMVs) lança a campanha “Zootecnista: gente que faz acontecer”. O zootecnista faz acontecer na produção animal, no melhoramento genético, na educação, na nutrição animal, no agronegócio e em muitas outras áreas, com seu trabalho refletindo diretamente no Produto Interno Bruto (PIB) e no desenvolvimento econômico do Brasil].

Dia nacional do Chefe de Cozinha [Esta data foi criada através da Associação Brasileira da Alta Gastronomia (ABAGA), em 1999. O intuito era de homenagear o ato e o prazer de cozinhar. Já no dia 20 de outubro se comemora o Dia Internacional do Chefe de Cozinha].

Dia da Fraternidade Brasileira – Decreto Nº 155-B, de 14/01/1890 [O Dia da Fraternidade Brasileira é celebrado anualmente em 13 de maio e foi criado a partir da Campanha da Fraternidade, em 1961, por três padres responsáveis pela Cáritas Brasileira, uma organização humanitária da Igreja Católica. Esta data celebra um dos valores mais importantes para manter a união e paz numa sociedade: a fraternidade. A ideia da fraternidade está baseada no conceito de que todos os seres humanos são iguais e, neste sentido, devem ser tratados igualmente com dignidade e respeito. Assim, a fraternidade faz com que todos os seres humanos sejam igualados ao status de irmãos, devendo possuir direitos iguais, independente da orientação sexual, etnia, religião ou classe econômica. E neste contexto, o Dia da Fraternidade procura alertar as pessoas para as desigualdades que ainda existem no mundo. Em nível internacional, o Ano-novo (Reveillon) também é conhecido como Dia da Fraternidade Universal, celebrado em 1º de janeiro].

Dia do Automóvel e da Estrada de Rodagem – Decreto nº 24.224, 11/05/1934 [Celebrado em 13 de maio no Brasil, o Dia do Automóvel pode até ter explicações um pouco controversas, mas não deixa de ser especial. E é o que a invenção e evolução do automóvel vem nos proporcionando. Em 1934, Getúlio Vargas assinou o Decreto que definia o Dia do Automóvel (podendo ser chamado também de Dia do Automóvel e da Estrada de Rodagem)].

Nascimento, a 13 de maio de 1699, em Lisboa, Portugal, de Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal e Conde de Oeiras, que foi um nobre, diplomata e estadista português. Foi secretário de Estado do Reino durante o reinado de D. José I, sendo considerado, ainda hoje, uma das figuras mais controversas e carismáticas da História Portuguesa. Faz parte da geração de governantes conhecida como déspotas esclarecidos que afetou o Reino e suas colônias. Foi embaixador na Inglaterra e na Áustria. Sua ascensão se daria quando, após ter sido chamado para ser ministro do rei D. José I, mostrou suas capacidades ao planejar e reconstruir a cidade de Lisboa após o terremoto que a destruiu em 1755. No Brasil, o governo de Pombal trouxe as seguintes mudanças: Criação da Companhia do Grão-Pará e do Maranhão; Criação da Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba; Extinção definitiva das capitanias hereditárias; Elevação do Brasil a vice-reino de Portugal; Nomeação do Rio de Janeiro como nova capital da colônia – em substituição a Salvador; Expulsão dos jesuítas. O Marquês morreu no dia 8 de maio de 1782 em Pombal, Portugal].

Nascimento de Raimundo Correia (Raimundo da Mota de Azevedo Correia), magistrado, professor, diplomata e poeta, nasceu em 13 de maio de 1859, a bordo do navio brasileiro São Luís, ancorado na Baía de Mogúncia, MA, e faleceu em Paris, França, em 13 de setembro de 1911. Raimundo Correia ocupa um dos mais altos postos na poesia brasileira. Seu livro de estreia, Primeiros Sonhos (1879) insere-se ainda no Romantismo. Já em Sinfonias (1883) nota-se o feitio novo que seria definitivo em sua obra, o Parnasianismo. Ocupou a cadeira nº 5 da Academia Brasileira de Letras. Segundo os cânones dessa escola, que estabelecem uma estética de rigor formal, ele foi um dos mais perfeitos poetas da língua portuguesa, formando com Alberto de Oliveira e Olavo Bilac a famosa Trindade Parnasiana. Além de poesia, deixou obras de crítica, ensaio e crônicas.

-Nascimento de Afonso Henriques de Lima Barreto, em Laranjeiras, Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1881. Filho do tipógrafo Joaquim Henriques de Lima Barreto e da professora primária Amália Augusta, ambos mestiços e pobres, sofreu preconceito a vida toda. Foi um escritor brasileiro, “o romancista da primeira república”, um importante escritor do Pré-Modernismo – período histórico que precedeu a Semana de Arte Moderna. A obra de Lima Barreto representou a fase de transição da literatura em que as influências europeias vão se exaurindo e surge uma verdadeira renovação da linguagem e da ideologia. Entre outros autores do Pré-Modernismo destacam-se Euclides da Cunha e Monteiro Lobato. Suas principais obras: Recordações do Escrivão Isaías Caminha, romance, 1909; Triste Fim de Policarpo Quaresma, romance, 1915; Vida e Morte de M. J. Gonzaga e Sá, romance, 1919; Clara dos Anjos, romance, 1948. Lima Barreto faleceu no Rio de Janeiro, no dia 1º de novembro de 1922, aos 41 anos].

Suicida-se, no Rio de Janeiro, Pedro Nava, em 13 de maio de 1984, após receber um telefonema misterioso ele dispara um tiro na cabeça. Ele foi um médico, escritor, poeta e memorialista brasileiro. Sua obra autobiográfica capta o espírito de sua época e traça um painel da cultura brasileira do século XX. Pedro da Silva Nava nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, no dia 5 de junho de 1903. Desde jovem, Pedro Nava já mostrava seu talento literário e também artístico como hábil desenhista. Seus primeiros poemas surgiram na década de 20, quando fazia parte do “Grupo do Estrela”, que era formado por jovens que estudavam em Belo Horizonte, como Carlos Drummond, Milton Campos, Cyro dos Anjos, entre outros, que introduziu o Modernismo em Minas Gerais. Era primo de Rachel de Queiroz e, durante a agitação modernista em Minas, conheceu Oswald de Andrade, Mario de Andrade e Tarsila do Amaral. Alguns de seus livros: Baú de Ossos” (1972); Chão de Ferro (1976); Beira Mar (1978); Galo-das-Trevas (1981); O Círio Perfeito (1983); Cera das Almas (2006).

Dia de Nossa Senhora de Fátima [O Dia de Nossa Senhora de Fátima, ou Nossa Senhora do Rosário de Fátima, é uma das invocações atribuídas à Virgem Maria e é comemorado em 13 de maio no Brasil. Nessa data, os católicos recordam a primeira das aparições de Nossa Senhora aos três Pastorinhos – Jacinta, Francisco e Lúcia – que ocorreu na cidade de Fátima, Portugal, no ano de 1917. O seu principal local de devoção é o próprio Santuário de Fátima, situado na freguesia e cidade homônima, no concelho de Ourém, em Portugal].

(Pesquisa, seleção, edição e condensação dos textos:Paulo Tarso Barros.

