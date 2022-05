Sobe para 87 o número de mortos em decorrência das chuvas em Pernambuco

Subiu para 87 o número de mortos em decorrência das chuvas no Grande Recife, em Pernambuco. Até o início da tarde do último domingo (29), quando houve a última atualização por parte do Governo do Estado, 56 pessoas continuavam desaparecidas e 3.957 desabrigadas.

As buscas por corpos e possíveis sobreviventes chegam ao seu terceiro dia nesta segunda-feira (30). Diante da situação, nove municípios decretaram situação de emergência. As famílias mais afetadas estão nos municípios da Região Metropolitana e na Mata Norte.

O volume de chuvas chegou a 236,01 milímetros na capital pernambucana durante a madrugada do sábado (28) e alcançou 70% do volume previsto para todo o mês de maio.

As chuvas atingem a Região Metropolitana de Recife desde segunda-feira (23) e a primeira morte foi registrada na quarta (25). Corpo de Bombeiros, Exército e moradores trabalham neste domingo para procurar os desaparecidos.

As cidades que decretaram situação de emergência, de acordo com o governo pernambucano, foram Jaboatão dos Guararapes, Macaparana, Moreno e Cabo de Santo Agostinho, Nazaré da Mata, Olinda, Recife, São José da Coroa Grande e São Vicente Ferrer.

