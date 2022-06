Hoje é Dia mundial do Meio ambiente

DIA 5 DE JUNHO:

Dia Nacional do Vinho 2022 [Data móvel comemorada no 1º domingo de junho. A data ainda não é conhecida pela maioria, mas foi criada no intuito de destacar a produção brasileira da bebida. Foi o português Brás Cubas o responsável pelas primeiras videiras plantadas no Brasil, em 1532. As mudas vieram de Portugal e foram cultivadas no litoral paulista, na cidade de São Vicente. O clima não ajudou em nada e logo Brás Cubas subiu a serra em uma nova tentativa, para plantar mudas de videiras onde viria a ser a cidade de São Paulo. Por muitos anos essa produção abasteceu os religiosos e tabernas da região.

Dia de Pentecostes 2022 – 5 de junho [Data móvel cristã, Pentecostes é uma celebração muito importante do calendário cristão, e comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo. Tradicionalmente, o Pentecostes é celebrado 50 dias depois do domingo de Páscoa, e no décimo dia depois do dia da Ascensão. Juntamente com Natal e a Páscoa, esta é a terceira data mais importante do Ano Litúrgico.

Dia do Homem Batista [Data móvel da Igreja Batista comemorada no primeiro domingo de junho].

Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia – Resolução da ONU nº 1994, de 1972 [A Conferência de Estocolmo, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972 para tratar de assuntos ambientais, estabeleceu 5 de junho como a data voltada para debate e reflexão sobre os problemas ambientais que o planeta enfrenta. Atualmente as celebrações e atividades começam antes, quando se inicia a Semana do Meio Ambiente no Brasil, no início do mês. Instituída por decreto em 27/05/1981, visa promover discussões e ações para preservação do patrimônio natural brasileiro].

Dia do Engenheiro Mecânico [A data refere-se ao nascimento do industrial Delmiro Gouveia (1863-1917), um dos pioneiros da industrialização do país e do seu potencial hidroelétrico. Ele instalou a primeira fábrica de linhas de costura do país e construiu a segunda hidrelétrica brasileira, a de Paulo Afonso, localizada entre os estados de Alagoas e Bahia. O Engenheiro Mecânico pode atuar em vários setores, como indústrias, mineração, eletrodomésticos, alimentos, veículos, etc. É o profissional que desenha, constrói, testa dispositivos mecânicos, projeta e trabalha com maquinários].

Dia Internacional da Luta contra a Pesca Ilegal [Foi proclamado o Dia Internacional da Luta contra a Pesca Ilegal, Não Declarada e Não Regulamentada através da Resolução 72/72 adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas de 5 de dezembro de 2017. De acordo com a ONU, as atividades piscatórias ilegais ameaçam a biodiversidade marinha e geram lucros na ordem dos biliões de dólares. Para combater o seu impacto, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável estabelece o Objetivo 14 que visa proteger a vida marinha, acabando com a sobrepesca, a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, bem como as práticas de pesca destrutivas].

A Rede Manchete foi ao ar às 19h do dia 5 de junho de 1983, um domingo. Foi colocada no ar uma contagem regressiva futurística de 8 segundos para um informe da Petrobras anunciando o lubrificante Lubrax e dando boas-vindas à nova emissora brasileira. A rede teve como proprietário o empresário de comunicação ucraniano, naturalizado brasileiro, Adolpho Bloch, cujo grupo publicou durante muitos anos a revista Manchete. A Tv manchete foi extinta no dia 10 de maio de 1999.

Dia Nacional da Reciclagem – Lei no 12.055, de 9 de outubro de 2009.

Aniversário da Lei de Modernização dos Portos Brasileiros – Lei nº 12.815/2013 [ Esta Lei trata do novo regime jurídico dos portos brasileiros, cujo objetivo é ampliar, modernizar e aperfeiçoar a infraestrutura e os serviços portuários brasileiros, concedendo mais espaço ao setor privado. Uma das principais alterações no que se refere às relações de trabalho foi a extensão para as atividades de capatazia e bloco, da obrigatoriedade de que as contratações de trabalhadores com vínculo empregatício fossem realizadas exclusivamente entre trabalhadores registrados no OGMO – Órgão Gestor de Mão-de-Obra e o reconhecimento dos trabalhadores portuários como categoria diferenciada].

Nasce, em Juiz de Fora (MG), o escritor e médico mineiro Pedro da Silva Nava, em 5 de junho de 1903. Seus primeiros poemas surgiram na década de 20, quando fazia parte do “Grupo do Estrela”, que era formado por jovens que estudavam em Belo Horizonte, como Carlos Drummond, Milton Campos, Cyro dos Anjos, entre outros, que introduziu o Modernismo em Minas Gerais. Nava era primo de Rachel de Queiroz e, durante a agitação modernista em Minas, conheceu Oswald de Andrade, Mario de Andrade e Tarsila do Amaral. Alguns de seus livros: Baú de Ossos” (1972); Chão de Ferro (1976); Beira Mar (1978); Galo-das-Trevas (1981); O Círio Perfeito (1983); Cera das Almas (2006). Pedro Nava cometeu suicídio, no Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1984, após receber um telefonema misterioso ele disparou um tiro na cabeça.

-Nasce, na Espanha, em Fuentes Vaqueros, província de Granada, o escritor Federico Garcia Lorca, em 5 de junho de 1898. Ele foi um poeta e dramaturgo espanhol. Considerado um dos grandes nomes da literatura espanhola, levou para sua poesia a paisagem e os costumes da terra natal. Foi um dos maiores representantes do teatro poético do século XX. Federico García Lorca foi fuzilado na cidade de Granada, Espanha, no dia 18 de agosto de 1936, por ordem de oficiais da ditadura do general Francisco Franco, no auge de sua produção literária. Lorca Jamais deixou de manifestar sua aversão aos fascistas e aos militares franquistas. Era considerado comunista pela facção ultradireitista. Foi uma das vítimas da Guerra Civil Espanhola que matou mais de 1 milhão de pessoas. Até hoje seus restos mortais não foram encontrados.

Morre, em Los Angeles, o ex-presidente dos EUA Ronald Reagan (2004), que governou de 1981 a 1989 e sofria do mal de Alzhemer desde 1994. Reagan foi o 40º presidente americano. Ronald Reagan foi governador da Califórnia e presidente dos Estados Unidos durante dois mandatos. Ele nasceu em Tampico, Illinois, Estados Unidos, no dia 6 de fevereiro de 1911 e estudou Economia e Sociologia, tendo trabalhado no rádio e no cinema.

Dia de São Bonifácio [O Dia de São Bonifácio é celebrado em 5 de junho. Esta data é comemorada pela Igreja Católica e Ortodoxa em homenagem à figura de Bonifácio de Mogúncia, conhecido como o Apóstolo dos Germanos, por ter cultivado um importante serviço apostólico em toda a terra alemã, além de outras localidades do norte da Europa. Nascido em Devonshire, na Inglaterra, no ano de 673, Bonifácio, recebeu o nome de Winfrido, numa família rica. Desde cedo, o jovem desafiou as ordens de seu pai e decidiu seguir a vida monástica].

……………………………..

(Pesquisa, seleção, edição e condensação dos textos:Paulo Tarso Barros.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...