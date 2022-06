Fim de semana tem pódio histórico para o Brasil na ginástica rítmica

País também conquista medalhas na canoagem slalom e no vôlei de praia



O esporte brasileiro teve uma notícia surpreendentemente boa na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, que está sendo realizada em Pesaro, na Itália. Nesse domingo (5), o país ficou com o bronze na prova de duas bolas e três fitas, com 28.650 pontos, atrás apenas da Itália (bronze em Tóquio) e da Bulgária, atual campeã olímpica. A equipe brasileira, formada por Bárbara Galvão, Deborah Medrado, Giovanna Oliveira Silva, Maria Eduarda Arakaki e Nicole Pircio (além da reserva Beatriz Linhares) conquistou apenas a segunda medalha da história do país nessa competição. A primeira havia sido em 2013.

Três pódios no vôlei de praia na Letônia

A etapa de Jurmala (Letônia) foi especialmente proveitosa para as duplas brasileiras no circuito mundial de vôlei de praia. Embora o ouro não tenha vindo, foram três medalhas. Entre as mulheres, Bárbara Seixas e Carol Solberg acabaram derrotadas na final pelas canadenses Melissa e Pavan por 2 sets a 1 (21-19, 20-22, 15-7), ficando com a prata. A parceria brasileira está em segundo lugar no ranking mundial. Já o bronze na etapa também foi brasileiro: Duda e Ana Patricia venceram as americanas Hughes e Kolinske por 2 a 0 (21/19 e 21/17).

Entre os homens, a dupla número 1 do mundo, André Stein e George, garantiu o bronze ao bater os estonianos Nölvak e Tilsaar por 2 a 1 (21/17, 18/21,15/13).

Pepê Gonçalves é ouro na Alemanha

O final de semana não passou sem um brasileiro no lugar mais alto do pódio: Pepê Gonçalves, da canoagem slalom, conquistou o ouro no Aberto de Augsburgo, na Alemanha, na prova do slalom extremo, em que os atletas competem juntos ao invés de fazerem seus tempos separadamente. Esta prova estará no programa olímpico pela primeira vez nos Jogos de Paris, em 2024. Pepê comemorou o resultado em postagem no Instagram.

EBC

