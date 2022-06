Voo de balão em Macapá-AP marca celebrações dos 80 anos do Basa

Amanhã,14 de junho, haverá passeio de balão e distribuição de sementes de árvores para os clientes

Um passeio em um balão de ar quente vai marcar as comemorações dos 80 anos do Banco da Amazônia (Basa), em Macapá, no Amapá. A ação será realizada a partir das 17 horas, na Praça da Fortaleza São José.

A modalidade é denominada Voo Cativo, onde um balão de 27 metros se desloca verticalmente, preso ao solo por cordas, atingindo a altura máxima de 40 metros, levando dois passageiros (além do balonista) em cada viagem.

A ação de balão foi escolhida para representar a presença do Banco na região. Cada unidade do Banco é simbolizada por balões de gás que flutuam sobre cidades, florestas e empreendimentos amazônicos, o clima é de festa, de celebração, afinal, festa de aniversário sem balão não é uma festa.

Além da ação balão, foram organizadas ações voltadas para a sustentabilidade como a distribuição e plantio de 80 mil sementes e mudas de árvores nativas da região amazônica. “Esta semente foi escolhida por ser uma espécie nativa, que se desenvolve bem no bioma amazônico, presente em todos os estados da Amazônia Legal e nos diversos financiamentos de reflorestamento financiados pelo Basa”, explicou o coordenador de promoção do Basa, Ewerton Alenca.

De acordo com o presidente do Basa, Valdecir Tose, a Instituição hoje está com o foco em uma Agenda Ambiental, Social e de Governança (ASG) com maior robustez. “O Banco não atua apenas ofertando crédito e desenvolvendo a Amazônia no aspecto econômico, a Instituição também amplia sua responsabilidade socioambiental, através de programas corporativos, políticas socioambientais, de patrocínios, ações de voluntariado”, explicou.

Os eventos já foram realizados nos estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso e Tocantins. Até o final do mês ocorrerá nos estados do Maranhão, Pará, Amazonas e Roraima.

80 anos do Basa

O Banco da Amazônia (Basa) é a maior instituição financeira de desenvolvimento da região amazônica que completa 80 anos de existência no dia 9 de julho de 2022. O Basa é o maior agente financeiro do governo federal na região Amazônica para promoção do desenvolvimento regional.

Em constantes mudanças desde o seu nascimento, que foi fruto de um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, em 1942, para promover a paz e a liberdade no mundo. A instituição foi criada como Banco de Crédito da Borracha para apoiar os países aliados durante a Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. Assim, o Banco traz em seu foco a preservação da paz e da liberdade de empreender e de crescer.

Para 2022, temos a previsão de transformar mais 10 Agências para o novo modelo BASA Negócios e abrir 4 novas Unidades – Breves (PA), Lagoa da Confusão (TO), Machadinho D’Oeste (RO) e Rorainópolis (RR). Com este novo modelo poderemos expandir de forma consistente e aumentar nossa capilaridade fortalecendo a presença do Banco na região, informou o presidente do Basa, Valdecir Tose.

A instituição atinge seus 80 anos, sendo o responsável por 64% do crédito de fomento da região amazônica, operando com outras fontes de recursos, além do FNO, como Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), Orçamento Geral da União (OGU), BNDES e Fundo da Marinha Mercante (FMM). Com esses recursos, a Instituição oferece grande gama de produtos voltados para a sustentabilidade e avanços tecnológicos significativos, ofertando meios digitais aos clientes para dar maior agilidade e comodidade como o Internet Banking, o Mobile Banking, o BASA Digital, uma solução composta por aplicativo e portal web que facilita às linhas de crédito do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e fornece aos agentes de crédito credenciados um ambiente integrado. Parceria com startups, captação de novos fundings para além do FNO e análise de crédito automatizada. “O interessado no crédito esperava meses para receber uma resposta que agora leva segundos”, revela Valdecir Tose.

O Banco continua investindo de forma significativa em tecnologia e lançando produtos sustentáveis como o Pecuária Verde, pré-lançado em novembro de 2021 e que se encontra em fase piloto nas agências de Paragominas-PA e Boa Vista-RR, é um produto financeiro verde (PFV), lastreado nos recursos do FNO, linha Amazônia Rural Verde. O produto se diferencia ao apoiar a intensificação da pecuária por meio das melhores tecnologias e práticas, integrando a pecuária à floresta e à lavoura, com manutenção das áreas a serem preservadas, sem desmatamento, possibilitando ao cliente Basa ganho de rentabilidade a partir da implantação de novos sistemas de produção e prestação de serviços ecossistêmicos.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...