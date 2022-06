Cúpula da Otan começa hoje em Madri

Participam do encontro mais de 40 chefes de Estado e de governo



RTP – Rádio e Televisão de Portugal

Começou hoje (29) em Madri a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), com a presença de mais de 40 chefes de Estado e de governo, entre países-membros e convidados.

Na reunião, depois da retirada do veto da Turquia, será feito o convite formal para adesão da Suécia e da Finlândia à aliança

O conflito na Ucrânia e a posição da aliança atlântica em relação a Moscou são o centro dos debates.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, participará da cúpula por videoconferência.

Ao chegar ao centro de exposições de Madri, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, destacou a importância do encontro, que irá marcar novo momento no conceito estratégico da aliança atlântica, que volta a encarar a Rússia como principal ameaça.

Turquia

A Turquia retirou o veto à entrada da Finlândia e da Suécia na Otan.

Antes do início formal da cúpula, os três países assinaram acordo que salvaguarda as preocupações turcas em relação à luta contra o terrorismo.

