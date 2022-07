SENAI Amapá e Prefeitura de Itaubal firmam contrato para oferta de cursos profissionalizantes

Em cerimônia realizada no Centro de Formação Profissional Macapá, o SENAI Amapá assinou contrato com a Prefeitura de Itaubal para a realização de quatro cursos de capacitação. A parceria prevê a abertura de 100 vagas para os moradores do município localizado a cerca de 100 quilômetros da capital.

Pedreiro, Gestão de conflitos e técnicas de comunicação não violenta, CorelDRAW básico e Boas práticas de alimentos são as opções disponíveis. O processo de seleção dos alunos que vão cursar será conduzido pelo órgão municipal.

Na reunião, a diretora de operações do SENAI Amapá, Alyne Vieira, destacou o papel da instituição enquanto agente formador. “Os cursos disponibilizados foram pensados para atender à demanda da administração municipal, considerando o perfil dos moradores e abertura de possibilidades de atuação no mercado de trabalho. Afinal, essa é a nossa missão institucional, contribuir para a formação profissional das pessoas”, finalizou.

O prefeito de Itaubal, José Serafim Picanço, ressaltou a satisfação de estabelecer a parceria que vai beneficiar a comunidade local. “A capacitação é fundamental, porque vai atender uma necessidade de profissionais que temos”, completou.

Também participaram da assinatura do contrato, os gerentes executivos de operações do SENAI, Priscilla Carneiro e Julio Zorzal, o coordenador de Educação Profissional, Karlomagno Stedile e a agente de mercado, Luciana Santana.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...