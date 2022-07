Boris Johnson renuncia ao cargo de premiê britânico

Decisão foi anunciada há pouco em Downing Street



Reuters

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, acaba de renunciar ao cargo, atendendo aos pedidos de ministros e parlamentares do Partido Conservador.

“O processo de escolha do novo líder deve começar agora”, disse Johnson à porta do número 10 da Downing Street, a residência oficial do governo.

“E hoje eu nomeei um gabinete, como farei, até que um novo líder esteja no cargo.”

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...