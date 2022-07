Afiliados Latam: primeira edição é marcada pela presença de grandes empresas do setor iGaming e Afiliados

O grande sucesso da primeira edição do Afiliados Latam, que aconteceu durante o último dia 30 de junho, no Espaço Boulevard JK, deveu-se à grande participação de empresas dos setores das Apostas Esportivas, eSports, Bingos e Loterias, que marcaram presença no auditório e no espaço destinado aos estandes

O Afiliados Latam foi prestigiado massivamente pela indústria do iGaming. O evento chegou para trazer ainda mais destaque e luz a esse grande mercado de afiliados, que está em constante crescimento de uns anos para cá.

Depois de tanta expectativa, o evento de afiliação mais esperado do ano do setor iGaming, loterias, bingos e apostas esportivas, o Afiliados Latam, proporcionou momentos importantes para entender mais sobre o futuro do mercado de afiliação e sua relação com o mundo das apostas.

O mesmo ambiente que recebeu dois dias antes a intensa programação do BiS 2022 (Brazilian iGaming Summit), acolheu celebridades como o ex-jogador de futebol da seleção brasileira, Zico, que participou da palestra de abertura, juntamente com o presidente do BIS e da Afiliados Latam, Alessandro Valente, onde falou sobre seu projeto de esporte e inclusão social. Zico também disse que acredita na regulamentação dos jogos e cassinos no Brasil, “afinal de contas é uma diversão e não um vício.”

Outros nomes reconhecidos do setor também estiveram presentes, como: Newton Cardoso (Deputado Federal), Léo de Biase (BBL), Newton Fleury Jr (Cartola FC), Florencia Brancato (Pinnacle), Yudi Osugui (Super Afiliados) e Fabio Bampi “Nettuno” (youtuber); Todos participaram em palestras e painéis de diversos temas, em diferentes horários, incentivando o debate e novas ideias para todos os presentes.

Alessandro Valente concedeu a palestra de abertura e de encerramento, enfatizando que é preciso acreditar no Brasil em termos de apostas e afiliação, devido ao grande potencial do nosso país. Valente foi enfático nos agradecimentos, participação e colaboração de todos, especialmente aos patrocinadores, empresas e toda equipe que fez o evento acontecer.

