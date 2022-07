Elvis Presley, o rei do rock, é destaque da semana nos cinemas

Tom Hanks e o estreante Austin Butler brilham em novo filme do rei



A cinebiografia sobre o ídolo Elvis Presley – sem dúvida, o maior artista de todos os tempos – chega às telonas de todo o Brasil. E nada melhor do que estrear na semana em que se comemora o Dia Mundial do Rock.

O filme é assinado pelo diretor australiano Baz Luhrmann e é uma obra prima, nos moldes de sucessos como Moulin Rouge, Vem Dançar Comigo (aliás, um dos primeiros filmes do diretor que marcou os anos 1980) e Romeu e Julieta, com Leonardo Di Caprio. O filme prima por uma condução brilhante, eufórica, cheia de tinta e de detalhes.

Não temos como fugir de spoilers ao falar de Elvis Presley, mas o que é mais interessante na obra de agora é que o filme gira em torno do ponto de vista do agente e empresário de Elvis, Tom Parker, interpretado magistralmente por Tom Hanks.

Tom Parker foi sem dúvida ambivalente, sobretudo porque superfaturava comissões dos shows de Elvis, o que lhe rendeu processo judicial.

Um dos destaques do filme é, sem dúvida, a estreia brilhante em uma grande produção do ator californiano Austin Butler, que incorpora Elvis em várias fases da vida do astro. Em Cannes, onde o filme teve sua primeira exibição, Austin falou para a imprensa que ficou tão obcecado pelo personagem que fez uma imersão durante dois anos, período no qual estudou cada detalhe das peculiaridades de Elvis. Até os diferentes tons de voz que ele teve ao longo dos anos foram emulados: mais grave, mais rouco.

Grandes sucessos musicais da carreira de Elvis estão presentes nesta grande produção, que não tem como decepcionar o espectador.

Chocar é sinônimo da filmografia do diretor canadense David Cronenberg. Crimes do Futuro, seu mais novo longa, teve estreia mundial na mostra competitiva do último festival de cinema de Cannes em maio. Cronenberg mais uma vez dividiu a crítica ao apresentar uma obra crua e visceral.

A trama se passa em um futuro próximo, quando os humanos terão que se adaptar a um ambiente sintético. Diante desta realidade, as pessoas começam a sofrer metamorfose, com mutações no DNA – um estado de transformação chamado de síndrome da evolução acelerada.

Assim conhecemos os personagens Saul Tense, um artista cultuado e que já se acostumou com o seu novo estado biológico; a intensa parceira de Saul, Caprice, que remove seus órgãos em um espetáculo e uma investigadora ambiciosa da Agência de Orgãos que vai tentar desmascarar Saul e as consequências dos experimentos.

Crimes do Futuro conta com um elenco de ponta, com nomes poderosos da indústria cinematográfica como Léa Seydoux, Kristen Stewart e Viggo Mortensen. Um filme perturbador e essencial para quem gosta de Cronenberg.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...