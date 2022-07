Atirador mata três em shopping nos Estados Unidos

Duas pessoas ficaram feridas no incidente, em Indianápolis



Reuters

Um atirador matou três pessoas ao abrir fogo na praça de alimentação de um shopping center nos arredores de Indianápolis, nos Estados Unidos, neste domingo (17), antes de um transeunte matar o agressor a tiros, informou o chefe de polícia de Greenwood, Jim Ison.

Duas pessoas ficaram feridas no incidente, que ocorreu no início da noite no Greenwood Park Mall. O atirador estava sozinho e portava um rifle e vários pentes de munição.

A polícia não divulgou os nomes das vítimas, do atirador ou do transeunte. Clientes e funcionários do shopping se espalharam ao som dos tiros ou se esconderam.

O caso ocorre em meio a preocupações generalizadas sobre tiroteios nos EUA em escolas, locais de trabalho e áreas públicas.

