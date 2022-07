Presidente da Ucrânia demite procuradora e chefe da segurança

Em vídeo, Zelenskyy explicou razões da medida



NHK

O presidente da Ucrânia demitiu a procuradora-geral do país e o diretor do Serviço de Segurança.Em vídeo, Volodymyr Zelenskyy anunciou a decisão de demitir a procuradora-geral Iryna Venediktova e também o diretor do Serviço de Segurança do Estado, Ivan Bakanov.

Zelenskyy explicou que foram abertos 651 inquéritos criminais por traição e casos de colaboracionismo com a Rússia, envolvendo funcionários da Procuradoria e outros órgãos responsáveis pela aplicação da lei.

Além disso, o presidente ucraniano explicou que mais de 60 funcionários da Procuradoria e do serviço de segurança permanecem em território controlado pela Rússia e têm atuado contra os interesses da Ucrânia.

Venediktova desempenhou um importante papel no indiciamento de militares russos por alegados crimes de guerra na Ucrânia.

Combates violentos

A agência de notícias Reuters classificou as demissões como “as maiores” ocorridas desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia.

O anúncio de Zelenskyy foi feito em meio a violentos combates travados em várias partes da Ucrânia.

