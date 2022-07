Barcelona renovará com Ez Abde até 2026

Em um novo relato no cenário europeu, parece que o Barcelona está pronto para entregar a Ez Abde uma extensão de contrato. O jovem causou uma boa impressão desde que chegou ao clube espanhol por uma taxa de apenas 2 milhões de euros.

Apesar de ter sido direcionado para fortalecer o Barcelona B, a falta de profundidade de ataque e lesões do time sênior o viu aparecer em vários jogos durante a primeira metade da campanha.

Abde também não decepcionou, levantando muitas surpresas com seu dinamismo e habilidade. Infelizmente para ele, as chegadas de Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres e Adama Traoré o forçaram a voltar para a equipe B do Barcelona.

O atual contrato de Abde no Camp Nou expira em 2024. E, de acordo com os relatos, os catalães estão procurando recompensá-lo com uma prorrogação do contrato até 2026. No entanto, a renovação não garantirá a permanência do jovem no clube.

O Barcelona, de fato, espera que a prorrogação do contrato possa aumentar ainda mais o preço do jovem, que é cortejado por uma série de clubes em toda a Europa.

O próprio Abde pode estar interessado em selar uma mudança para longe do Camp Nou, sabendo que ele não tem lugar no primeiro time após a adição de Raphinha, juntamente com a renovação de Ousmane Dembélé.

Embora o marroquino esteja atualmente nos Estados Unidos treinando com o time do Barcelona, ele pode em breve estar pronto para uma saída do clube, emprestado ou permanentemente.

O Sevilla foi sugerido como o destino provável para o jovem jogador, com o Barcelona esperando usá-lo como uma moeda de troca para assinar com Jules Kounde nesta janela de transferências.

Todas essas movimentações do mundo do futebol agitam o mundo bet e toda a indústria iGaming, segmentos que proporcionam diversos tipos de entretenimento para os torcedores e fãs do futebol.

Celso Martins

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...