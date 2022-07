Artilheiro do ano, Lucca faz paralelo entre seus ciclos na Ponte Preta e não crava meta de gols em 2022

Goleador da Ponte Preta e um dos principais jogadores na temporada, Lucca analisou o seu desempenho e contou o que tem feito para manter tudo ‘no eixo’. “Estou conseguindo manter nível de atuação bom, com gols acontecendo, mas sabemos que precisamos trabalhar firme para as coisas continuarem no eixo”, disse ao site oficial da Macaca.

O jogador também fez um interessante paralelo entre o momento atual e o da sua primeira passagem pelo clube paulista, bem como recordou um período complicado com várias lesões no Criciúma.

“Quando joguei no Criciúma tive três lesões sérias que me fizeram aprender mais e entender meu corpo. Aquelas situações me prepararam para o hoje. Comparando com aquela passagem e com a primeira vez que joguei na Ponte, acho que atualmente tenho mais experiência, alguns cabelos brancos… antes agia muito mais por impulso”, explicou.

Conforme Lucca, a experiência trouxe muito mais preocupação com o próprio bem estar. “São coisas pequenas que no dia a dia, que acabam fazendo diferença. Antes, por exemplo, eu me preocupava muito só com o jogo, deixava de me cuidar um pouco mais, treinar um pouco mais. Já hoje me preparo melhor, até para evitar lesão.”

Todavia, o atacante não quis colocar uma meta de gols nesta temporada, já que o objetivo é sempre coletivo. “Não cogitei uma meta. Penso mais no dia a dia, no jogo a jogo, mas vim para ter bons resultados, mostrar que sou um cara que sempre busca evoluir. Estou na Ponte para isso, independentemente de número de gols ou partidas, vim pra buscar meu melhor desempenho pelo time”, concluiu.

Apesar da fase artilheira de Lucca, a Ponte Preta necessita urgentemente melhorar o desempenho para se afastar da indesejada zona de rebaixamento. Com o returno pela frente, a Macaca precisa fazer o dever de casa e pontuar também longe de casa. Afinal, a segunda metade da Série B será ainda mais disputada e promete jogos intensos até a última rodada.

Desta maneira, todos os caminhos levam o apaixonado por futebol até o site da PIXBET, patrocinadora master da Ponte e líder no mercado de aposta esportiva. O cliente da PIXBET pode desfrutar das melhores formas de pagamento do país e contar com um atendimento ao usuário de primeira classe!

Celso Martins

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...