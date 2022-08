Naufrágio na Grécia deixa dezenas de desaparecidos

Acidente ocorreu no sudeste do Mar Egeu



RTP – Rádio e Televisão de Portugal

A Grécia lançou hoje (10) operação de busca de dezenas de migrantes cuja embarcação naufragou na costa da ilha de Cárpatos, no sudeste do Mar Egeu, anunciou a guarda costeira grega.

“Até agora, 29 pessoas – afegãos, iraquianos e iranianos – foram resgatadas e a busca continua, porque, de acordo com as suas declarações, de 20 a 50 pessoas estavam no barco”, disse um funcionário do gabinete de imprensa da guarda costeira à agência francesa AFP.

O naufrágio ocorreu durante a noite.

O barco saiu da cidade turca de Antalya e tinha como destino a Itália.

Quatro barcos na área do naufrágio, dois barcos de patrulha da guarda costeira e um helicóptero da força aérea grega foram mobilizados para tentar encontrar os migrantes desaparecidos.

