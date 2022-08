Sofia Manzano promete políticas públicas para mulheres

Candidata defende legalização do aborto e maior licença maternidade



A candidata à Presidência da República pelo PCB, Sofia Manzano, defendeu hoje (23) a implementação de políticas públicas para mulheres. Entre outras ações, a candidata disse que pretende legalizar o aborto, “com a garantia de atendimento na rede pública de saúde, e aumento da licença maternidade”.

A candidata afirmou também que irá implementar políticas que possibilitem a emancipação da mulher dos trabalhos domésticos e a redução da jornada de trabalho. As propostas foram publicadas pela candidata em suas redes sociais.

Sofia Manzano fez campanha hoje em Porto Alegre. Durante a manhã, concedeu entrevista para a Rádio Gaúcha e para o Jornal do Comércio. Almoçou com os candidatos do PCB do Rio Grande do Sul, no centro histórico, e foi entrevistada, no início da tarde, pelo jornal Correio do Povo. À noite, fez o lançamento de seu programa político.

