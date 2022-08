Felipe D´Avila discute iniciativas de apoio à ciência e à educação

Candidato foi recebido pelo diretor-geral do Impa no Rio de Janeiro



O candidato à Presidência pelo Partido Novo, Felipe D’Avila, cumpriu agenda no Rio de Janeiro nesta terça-feira (23). Pela manhã, ele visitou o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), no Jardim Botânico, na zona sul da capital fluminense.

Ele foi recebido pelo diretor-geral do Impa, Marcelo Viana, que apresentou as iniciativas da instituição para a disseminação da matemática por meio de eventos que incentivem a popularização da cultura científica na sociedade brasileira.

“O Impa é um grande exemplo de Brasil que dá certo, porque produzir conhecimento de ponta no Brasil com todas as dificuldades que se tem num país que vem cortando verbas em pesquisa e desenvolvimento é realmente um grande ato de heroísmo das pessoas que conseguem fazer uma instituição de excelência como o Impa”, disse o presidenciável.

O candidato destacou que vai levar algumas características do Impa para seu plano de governo caso seja eleito. “Ideias de como uma instituição pública deve funcionar a serviço da excelência e do conhecimento, os estímulos que precisamos criar para incentivar os professores de matemática no Brasil a descobrir os talentos na Olimpíada da Matemática, a questão da remuneração de professores e bolsistas para que possam se dedicar à busca da excelência por meio da matemática”, elencou.

À tarde, D’Avila conheceu iniciativas da organização não governamental SER Alzira Aleluia, no morro do Vidigal. Com o lema Servir, Educar e Recomeçar (SER), a ONG atua na promoção de cidadania através da formação profissional, educacional, esportiva, artística e cultural. Um projeto de reforço escolar para moradores da favela é desenvolvido por voluntários do Partido Novo em parceria com a organização.

Nas redes sociais, o candidato também se manifestou hoje em favor de uma reestruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) que melhore o acesso a todas as etapas do atendimento. Ele destacou o papel do setor privado. “Até 59% dos atendimentos de alta complexidade acontecem em hospitais filantrópicos. Precisamos corrigir os modelos de remuneração, baseados em tabela defasada, que estão afastando acesso a bons atendimentos pro cidadão”, escreveu.

Na capital fluminense, D’Avila ainda participa do lançamento das candidaturas de seus correligionários George Neder a deputado estadual e Renê Freitas a deputado federal. O evento acontece nesta noite na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), no bairro Lagoa.

