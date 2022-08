Clécio lidera pesquisa com 41% das intenções de voto para o governo do Amapá

A pesquisa IPEC, divulgada pela TV Amapá, na noite desta quarta-feira, 24, aponta a vitória de Clécio para governar o Amapá. Com 41% das intenções de votos dos entrevistados, Clécio é a preferência pelo eleitorado amapaense ao cargo de governador.

“Fico imensamente feliz em comemorar estes números junto às mulheres. Sei que várias chefes de família tem contribuído para nosso projeto que vai fazer o Amapá crescer. Muita gratidão por tudo. Ainda temos muito trabalho pela frente e vamos seguir juntos rumo à vitória”, comemorou Clécio na plenária com as mulheres.

A pesquisa do Instituto IPEC (Inteligência em Pesquisa e Consultoria Ltda), antigo Ibope, foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá – TRE-AP sob o número 01513/2022 e encomendada pela Rede Amazônica de Rádio e Televisão.

Foram entrevistadas 800 pessoas em oito municípios do Estado, tendo início em 21 de agosto de 2022 até a terça-feira, 23.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

Davi lidera pesquisa para Senado

O Instituto IPEC também divulgou os números da preferência ao Senado do Amapá: o senador Davi Alcolumbre está liderando com 39% das intenções de voto, enquanto a concorrente que está em segundo lugar, ficou com 21% dos votos e o terceiro colocado com 12%.

