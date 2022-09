Alimentação saudável é mais positiva para o coração do que outras mudanças no estilo de vida, revela novo estudo

Quando o assunto é diminuir os riscos de ataques cardíacos e derrames, várias são as mudanças no estilo de vida indicadas por profissionais de saúde. Um novo estudo, feito por pesquisadores da Universidade da Califórnia, em São Francisco, sugere que adotar uma dieta saudável para o coração pode trazer mais efeitos positivos para a saúde cardíaca de hipertensos em estágio inicial da doença do que outras mudanças no estilo de vida.

O trabalho, apresentado em um evento da Sociedade Americana do Coração sobre descobertas científicas acerta da hipertensão, aponta que uma alimentação focada na redução da hipertensão, chamada de dieta DASH, seria mais eficaz para reduzir os eventos cardiovasculares ao longo de um período de 10 anos do que mudanças como perda de peso e atividade física para adultos jovens e de meia-idade com hipertensão estágio 1.

Nesse estágio, o paciente apresenta número sistólico (superior) de 130-139 mmHg ou um número diastólico (inferior) de 80-89 mmHg, ou seja, a pressão seria “13 por 8”. Pessoas com hipertensão estágio 1 geralmente são tratadas com mudanças no estilo de vida em vez de medicamentos.

“Nossos resultados fornecem fortes evidências de que modificações de comportamento saudável em larga escala podem prevenir futuras doenças cardíacas, complicações relacionadas e custos excessivos de saúde”, disse a co-pesquisadora Kendra D. Sims, estudante de pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em um comunicado.

Os pesquisadores usaram dados de estudos publicados anteriormente e evidências de meta-análises sobre os efeitos de redução da pressão arterial de mudanças no estilo de vida para simular doenças cardíacas e eventos de acidente vascular cerebral, taxas de mortalidade e custos de saúde de 2018 a 2027 para pessoas de 35 a 64 anos com estágio 1 não tratado de pressão alta. Essas mudanças no estilo de vida incluíram mudanças na dieta, atividade física, cessação do tabagismo, perda de peso sustentada e redução do consumo de álcool.

Veja mais no site do Yahoo

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...