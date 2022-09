Milhares de pessoas visitam caixão da rainha em velório público

Autoridades esperam cerca de 750 mil pessoas até o fim do velório



Uma multidão enlutada passou pelo caixão da rainha Elizabeth II durante a noite em velório público no Westminster Hall, em Londres. Os britânicos, além de pessoas do mundo inteiro, prestaram assim as homenagens finais à monarca com o reinado mais longo da história do Reino Unido, antes de seu funeral na próxima segunda-feira (19).

Após dias de procissões e rituais, enquanto o corpo da rainha era levado até Londres, procedente de Balmoral, na Escócia, onde morreu na última quinta-feira (8) aos 96 anos, essa foi a oportunidade para que o povo comum participasse da cerimônia. Muitos passaram em lágrimas pelo caixão revestido de bandeiras.

Autoridades esperam cerca de 750 mil pessoas até o fim do velório público na manhã de segunda-feira.

O rei Charles, seus filhos, os príncipes William e Harry, e outros membros da realeza se juntaram mais cedo a uma procissão solene para acompanhar o caixão da rainha Elizabeth nessa quarta-feira, dia em que o corpo da monarca fez sua última viagem, saindo do Palácio de Buckingham.

Multidões se reuniram no centro de Londres para testemunhar a rainha sendo levada do palácio até o Parlamento, enquanto as armas de artilharia disparavam saudações e o Big Ben tocava, na última de uma série de cerimônias comoventes.

Transportado em uma carruagem de armas, coberto pela bandeira chamada de Estandarte Real e com a Coroa do Estado Imperial colocada em uma almofada no topo ao lado de uma coroa de flores, o caixão com o corpo de Elizabeth foi levado em lenta e sombria procissão de sua casa em Londres para o Westminster Hall, onde permanecerá por quatro dias.

Caminhando logo atrás estavam Charles e seus irmãos Anne, Andrew e Edward.

Em um segundo grupo estavam os filhos de Charles, os príncipes William e Harry, uma cena triste, que lembrou o dia em que, quando meninos há 25 anos, eles seguiram o caixão da mãe, a princesa Diana, levado em uma procissão semelhante pelo centro da capital inglesa.

