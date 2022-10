Atentado acontece em SP durante visita de candidato Tarcísio de Freitas em Paraisópolis (SP)

Candidato pelo partido Republicanos cumpria agenda de campanha em inauguração de Polo Universitário de Paraisópolis

Uma troca de tiros ocorreu na manhã desta segunda-feira (17), em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, enquanto o candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) cumpria na comunidade a agenda de campanha eleitoral para o segundo turno das eleições pelo governo do estado.

Segundo informações preliminares, o ex-ministro tomava café com assessores da equipe em uma sala quando escutaram um barulho e perceberam que se tratava de uma rajada de tiros. Seguranças da equipe de Tarcísio revidaram aos disparos. De acordo com informações da Polícia Militar, uma pessoa morreu e duas foram baleadas.

Tarcísio usou as redes sociais para comentar a ação. “Em primeiro lugar, estamos todos bem. Durante visita ao 1º Polo Universitário de Paraisópolis, fomos atacados por criminosos. Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente com atuação brilhante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Um bandido foi baleado. Estamos apurando detalhes sobre a situação”, escreveu ele.

