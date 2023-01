Agricultores de Macapá foram capacitados em produção agroecológica de hortaliças

O curso faz parte de cooperação técnica entre Embrapa, Sebrae e Prefeitura de Macapá

Técnicos de extensão rural da Secretaria de Agricultura de Macapá e agricultores que farão parte de uma Organização de Controle Social para agricultura orgânica e agroecológica de Macapá, foram capacitados nesta temática durante o Curso Intensivo de Produção Agroecológica de Hortaliças Tropicais. A programação constou de palestras técnicas no auditório da Embrapa Amapá e aprendizado prático de tecnologias inovadoras, no Horto Agroecológico Jardim Fazendinha, localizado no distrito de Fazendinha (Macapá-AP). Neste horto funciona uma Unidade de Referência Tecnológica (URT) instalada pela Embrapa, com manutenção do produtor Walter Cunha da Silva. O objetivo do curso, que teve como instrutor o pesquisador Jorge Segovia, foi a formação de multiplicadores em inovações tecnológicas voltadas às práticas da agricultura convencional, mas associadas às tecnologias agroecológicas geradas pelas pesquisas na Embrapa. A finalidade é contribuir para a produção e oferta de alimentos saudáveis no mercado local. Durante a capacitação, foram repassadas técnicas sobre manejo agroecológico de solos tropicais – interpretação de análise físico química de solos, nutrição de plantas cultivadas, adubação orgânico-mineral; inovações no manejo integrado de pragas em horticultura agroecológica; e produção agroecológica de hortaliças tropicais. A oferta deste curso faz parte de um convênio de cooperação técnica entre a Embrapa, Sebrae e Prefeitura de Macapá. O projeto visa desenvolver ações de intervenções de base agroecológica para utilizar soluções que possibilitem o aumento da competitividade dos empreendimentos rurais de agricultores familiares que atuam em horticultura, mandiocultura, pecuária e piscicultura.

