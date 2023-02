Jovem de 17 anos é resgatada com vida na Turquia após ficar mais de 10 dias sob escombros

Equipes de resgate continuam trabalhando para localizar vítimas, mas é cada vez mais difícil encontrar sobreviventes

Aleyna Olmaz, de 17 anos, foi resgatada com vida na Turquia após ficar 250 horas (mais de dez dias) sob os escombros em Dulkadiroglu, distrito da província de Kahramanmaras. As informações foram publicadas pela agência de notícias turca Anadolu.

As chances de encontrar pessoas com vida após um terremoto são maiores nas primeiras 72 horas. Com o passar dos dias, fica cada vez mais difícil a localização de sobreviventes, que estão sem água nem comida.

O terremoto de magnitude 7,8 que atingiu o sul da Turquia e o norte da Síria na madrugada do dia 6 de fevereiro deixou cerca de 40 mil mortos até o momento.

Estima-se que milhares de vítimas estejam sob os restos de casas e prédios que caíram com a força do tremor.

