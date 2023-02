Chernobyl americano? Acidente de trem causa desastre ambiental nos EUA

No último dia 3 de fevereiro, um trem descarrilou perto da divisa entre os estados de Ohio e Pensilvânia, nos EUA, provocando um incêndio e liberando uma enorme coluna de fumaça tóxica no ar. O acidente está sendo apelidado de “Chernobyl americano” e vem gerando uma série de teorias conspiratórias nas redes sociais sobre a sua real gravidade.

A composição com 150 vagões saiu do seu trilho e causou o vazamento do cloreto de vinila, um produto químico usado na fabricação do plástico PVC. Cerca de 50 vagões descarrilharam, sendo que 20 deles transportavam a substância.

O produto é altamente inflamável e cancerígeno, podendo gerar sérios danos ao pulmão se for inalado. Diante da emergência, mais de 2 mil pessoas da pequena cidade de East Palestine, em Ohio, tiveram que deixar suas casas às pressas.

Para controlar as chamas e evitar uma grande explosão, o material foi liberado no ar por meio de uma queima controlada.

