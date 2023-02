Kremlin diz não ver espaço para fim do conflito com a Ucrânia

Governo russo não deu motivos para continuação do conflito, embora diga que a proposta chinesa para o acordo de paz “mereça atenção”

Após a divulgação de um documento do governo chinês para um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, o Kremlin afirmou que não vê possibilidade de uma negociação pacífica neste momento. Para as autoridades russas, as ajudas do ocidente aos ucranianos são um dos entraves em uma possível rodada de conversas.

Na proposta, a China apresenta 12 pontos para pôr fim ao conflito, que completou um ano na última sexta-feira (24). O documento, porém, apresenta benefícios a Vladimir Putin e não reconhece o conflito como guerra ou invasão russa à Ucrânia.

“Consideramos o plano de nossos amigos chineses com grande atenção. É um processo longo. No momento, não vemos as premissas para que o assunto possa seguir uma via pacífica. A operação militar especial continua” disse Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se colocou à disposição para discutir um acordo de paz. Zelensky ainda pediu um encontro com Xi Jinping para discutir os termos da proposta chinesa e ucraniana e chegar em um consenso para a rodada de negociações.

