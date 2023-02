Novo terremoto de 5,6 de magnitude atinge a Turquia e deixa um morto e dezenas de feridos

Tremor provocou o desabamento de prédios que já estavam abalados devido aos eventos de 6 de fevereiro

Pelo menos uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas nesta segunda-feira (27), depois que um terremoto de magnitude 5,6 atingiu, às 6h04 (0h04 de Brasília), o leste da Turquia, informou a Autoridade de Gestão de Desastres e Emergências (Afad).

O epicentro do tremor foi localizado no distrito de Yesilyurt, na província de Malatya, já castigada pelo violento terremoto de 6 de fevereiro, que deixou mais de 44 mil mortos na Turquia e outros milhares na vizinha Síria. O evento ocorreu a 10 quilômetros de profundidade.

“Um cidadão perdeu a vida. Pelo menos 69 ficaram feridos”, disse o chefe da Afad, Yunus Sezer, em entrevista à televisão.

Vários prédios já danificados pelo terremoto no início do mês desabaram hoje com o novo tremor secundário, relatou a Afad.

