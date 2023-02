Onde jogar Aviator no Brasil

Aviator é um jogo emocionante que todo jogador de cassino irá desfrutar. Neste jogo, você estará pilotando um avião que pode lhe trazer grandes ganhos. Leia mais sobre este jogo e depois veja em quais sites você pode jogá-lo nesta análise.

O que é Aviador

Aviator Brasil é um jogo no qual você pilota e controla um avião enquanto ele voa. Este jogo é diferente das caça-níqueis, roleta ou outros jogos. É o mais simples possível, mas a excitação é tão alta quanto possível.

Durante este jogo, você terá que fazer uma aposta, eu vejo o avião voar. Conforme o avião voa, o jogo funciona com um multiplicador, que pode tomar valores entre 0 e 100. Quanto maior o multiplicador, maiores são seus ganhos.

Os ganhos serão o valor de sua aposta multiplicado pelo número especificado. Assim, se o multiplicador for 0, você não ganhará nada e com um valor máximo de 100 você levará todos os seus ganhos.

No entanto, o avião precisará ser parado a tempo. A qualquer momento pode haver uma explosão e o multiplicador pode chegar a zero. As decolagens e explosões ocorrem em alta velocidade, portanto é preciso agir rapidamente e confiar muito na intuição.

O Aviator aposta pode assumir qualquer valor. Você pode apostar tão pouco quanto uma bobina brasileira ou tanto quanto R$100. O valor máximo que você pode apostar no Aviator é de R$2.800. O multiplicador deste jogo é gerado de forma aleatória. Entretanto, é imperativo que quanto mais alto o plano se eleva, mais alto se torna o multiplicador. Se você nunca jogou Aviator e só quer experimentar este jogo, você pode executá-lo em modo de demonstração e usar os chips virtuais.

A RTP (Return to Player) da Aviator é alta – 97%. Isto significa que a probabilidade de obter uma vitória é muito alta.

Posso tocar Aviator do meu telefone celular?

Você pode jogar Aviator apostas de seu telefone celular ou de seu computador. Muitos cassinos têm um aplicativo móvel otimizado ou uma boa versão web que lhe permite jogar este jogo com conforto e facilidade. Este jogo tem gráficos de qualidade que são perfeitamente portáteis para seu dispositivo móvel também, portanto nada o impedirá de jogar Aviator confortavelmente. Todos os elementos de interação são bem colocados na pequena tela do seu celular.

A parte principal da tela é ocupada pelo campo de jogo no qual o avião está em movimento. Há dois menus abaixo do campo de jogo para controlar suas apostas, e você pode ajustar sua aposta pressionando o botão mais ou menos. Você também pode alterar o valor de sua aposta várias vezes ao mesmo tempo – por exemplo, 5 ou 10 vezes. Há também um modo automático disponível que você pode ativar e desativar pressionando o botão automático. A escolha do modo automático irá automaticamente retirar o dinheiro assim que você selecionar o multiplicador. Você também pode visualizar as estatísticas das rodadas anteriores, que são exibidas acima do campo de jogo.

O Aviator app é adequado para absolutamente qualquer jogador, pois você não precisa entender a mecânica complexa e ajustar as configurações – basta sentar e jogar. Embora a probabilidade de vencer seja bastante alta, não se esqueça do autocontrole. Somente a jogabilidade responsável pode trazer ganhos e, inconscientemente, mergulhar na excitação leva a perdas.

Os 5 melhores sites para jogar Aviator

O Aviator Game está disponível em diferentes websites, a tarefa principal é escolher um confiável entre eles. Para fazer isso, preste atenção à licença do site aviator-brazil.com. Pode ser uma licença de Malta, Curaçau e outros. Além disso, você pode verificar a classificação dos sites que escolher em vários sites, fóruns e ler as opiniões dos jogadores.

E agora vamos lhe oferecer 5 sites onde você pode jogar Aviator.

Pin Up

Este foi um dos primeiros sites onde você pode jogar Aviator. Este jogo é apresentado pelo desenvolvedor SPRIBE Gaming. No Pin Up você pode depositar uma pequena quantia de dinheiro e retirar rapidamente o dinheiro que ganhou na Aviator.

O que também é bom neste site é que você pode receber um bônus de 150% em seu primeiro depósito e 250 slots freespins. Além disso, um presente de 10% em dinheiro e de aniversário também está disponível.

KTO

Este é um dos cassinos populares onde você encontrará uma variedade de slots, roleta, blackjack, e incluindo Aviator. O cassino é operado pela Bravalla BV, que opera sob uma licença de Curaçao. A licença deixa claro que este site pode ser confiável. Você pode jogar na Aviator usando tanto dinheiro real quanto fichas virtuais. Embora este site só tenha sido registrado em 2018, nessa época já conseguiu reunir um bom público de jogadores.

Dentre os bônus, este cassino oferece 100 free spins em jogo da semana e cashback instantâneo em jogos regulares e ao vivo.

Parimatch

Este cassino está no mercado há quase 30 anos e oferece mais de 2.000 jogos de azar de vários desenvolvedores. Jogadores do Brasil podem ser atraídos pelo fato de que não há limites de depósito e as transações em dinheiro são rápidas e sem comissões. O site é licenciado por Curaçao, o que permite que ele seja confiável. Os jogos são apresentados por 30 desenvolvedores diferentes que têm uma boa reputação. Este site inclui Aviator Betting by SPRIBE Gaming. Você pode jogar este jogo por dinheiro real, bem como por fichas virtuais.

Estrela Bet

Este é um clube de jogos, de propriedade e operado pela MTM Corp, licenciado por Curaçao. No site você encontrará jogos dos 14 principais fornecedores de entretenimento para jogos de azar. Notavelmente, todos os jogos estão localizados nos servidores dos desenvolvedores, o que ajuda a garantir o fair play. Neste site, você também pode jogar Aviator usando dinheiro real ou fichas virtuais.

Blaze

Este é um cassino bastante jovem que abriu em 2018, mas já existem dezenas de milhares de jogadores registrados lá. Este site é licenciado por Curaçao, o que permite que ele seja confiável e jogue na Aviator. O site Blaze pertence e é operado pela Prolific Trade NV.

É possível usar diferentes bots e hacks para jogar na Aviator?

Não há nenhum software atualmente disponível que possa prever o gerador de números aleatórios no Aviator. Mesmo que você encontre algum software, ele provavelmente não funciona com uma probabilidade cem por cento, portanto você não se beneficiará dele. É melhor usar Aviator entar por conta própria e confiar em sua própria experiência do que usar um programa obscuro.

Você pode encontrar informações sobre software pago para Aviator em várias salas de bate-papo e formulários. Entretanto, esteja ciente de que eles provavelmente são golpistas. Não há programas confiáveis para vencer na Aviator. Tudo o que você pode fazer é escolher um cassino confiável que seja licenciado e use certificados de segurança.

