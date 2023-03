Ataque russo a edifício residencial em Zaporíjia faz pelo menos 3 mortos

Pelo menos três pessoas morreram, esta madrugada, num ataque russo com mísseis contra um edifício residencial na cidade de Zaporíjia, no sudeste ucraniano, informaram as autoridades do país.

s russos “destruíram quase por completo um prédio de cinco andares. As pessoas estão sob os escombros. Segundo informações preliminares, duas pessoas morreram”, escreveu na plataforma Telegram o secretário da Câmara Municipal de Zaporíjia, Anatoly Kurtev.

O serviço estatal de emergência confirmou que foram retirados daquela área os corpos de duas pessoas sem vida.

Onze pessoas foram resgatadas e encontram-se a receber tratamento hospitalar, incluindo uma mulher grávida.

Um total de 90 pessoas, incluindo três psicólogos, e 24 unidades estão envolvidas nas operações de busca e salvamento, acrescentou o serviço de emergência.

