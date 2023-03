SESI e SENAI Amapá abrem processo seletivo para contratação de docentes em diversas áreas

O SESI e SENAI Amapá lançaram processos seletivos para contratação e formação de cadastro reserva de instrutores e professores. São 29 vagas imediatas direcionadas às unidades de formação profissional do SENAI de Macapá, Santana e Vale do Jari e para a Escola SESI Amapá. Há também formação de cadastro de reserva para uma vaga de Técnico Operacional Analista de Dados.

A seleção é composta por cinco etapas: análise curricular, avaliação de conhecimentos e/ou dinâmica de grupo e/ou vídeo de apresentação, comprovação documental, entrevista comportamental e, por fim, entrevista individual.

As inscrições para o PS 001/2023 do SENAI serão recebidas até quinta-feira, 2 de março, assim como a vaga de Técnico Operacional – Analista de Dados. Já para os candidatos que desejam participar do PS 002/2023 do SESI tem até a sexta-feira, 3 de março para se candidatar às vagas de emprego.

Os interessados deverão acessar a plataforma empregare (clique aqui) para realizar a inscrição. Cada vaga possui um comunicado com os requisitos obrigatórios e remuneração dos cargos, por isso é fundamental que sejam lidas atentamente as orientações.

Para os casos de dúvida sobre o processo, a Coordenação de Recursos Humanos do SESI SENAI Amapá disponibiliza o contato de e-mail rh.curriculum@sesisenaiap.org.br. O canal será utilizado unicamente para o fim de esclarecimentos. Currículos eventualmente enviados não serão considerados.Gerência de Comunicação Corporativa SESI/SENAI – AP

