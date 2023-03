Legado da compra: Twitter encerrará selo azul “Legacy” na próxima semana

Selo de verificação Legado foi criado para identificar contas que receberam o certificado antes do novo Twitter Blue, assinatura que entrega o selo para clientes

Felipe Freitas

Se não for pegadinha de 1º de abril, esta data marcará o fim de uma era no Twitter. A plataforma comunicou que, no início do próximo mês, encerrará o selo de verificação “Legado” criado para contas que foram verificadas antes de Elon Musk comprar o Twitter.

A marcação de Legacy, como é chamada no inglês, serve para diferenciar contas originais de possíveis contas falsas. Logo que o Twitter Blue foi liberado para diversos países, com a funcionalidade de mostrar um selo azul ao lado, trolls começaram a se passar por contas de empresas e de famosos — teve até o caso notável de um fake do Lebron James, jogador de basquete, dizendo que estava saindo Los Angeles Lakers.

Em seu pouco tempo de vida, o Legacy era útil. Mas chegou a hora de dizer adeus. Ou será que é uma pegadinha de 1º de abril bolada a um nível Jim Halpert?

Legacy está morto, longa vida ao Twitter Blue?

Com o fim do Legacy, quem não pagar o Twitter Blue, serviço de assinatura do Twitter, perderá o clássico selo azul na sua conta. Você provavelmente não verá uma Kim Kardashian da vida perdendo a sua verificação, ou o Lebron James. Eles têm condições de pagar com sobras, mas isso pode afetar órgãos públicos e ONGs que possuem dificuldades (principalmente burocráticas) de assinar uma verificação.

As críticas ao modo como o Twitter verificava as contas de famosos, pessoas públicas e organizações são válidas. Na minha época de MMA Brasil, um dos sites pioneiros em MMA e podcast no Brasil, nunca fomos verificados.

Todavia, o selo era importante para validar informações oficiais (gostasse você ou não da pessoa verificada) e evitar a propagação de contas fakes ou de paródias — este um tipo voltado ao humor.

