Sociedade Brasileira de Glaucoma faz campanha sobre pressão intraocular

Alterações, ainda que dentro dos padrões de normalidade, podem ser indicativo da doença que mais causa cegueira irreversível no mundo

Você sabe qual é a sua pressão intraocular? Possivelmente, não. Mas deveria. A pressão intraocular (PIO) é fundamental para diagnosticar o glaucoma, a maior causa de cegueira irreversível no mundo. Talvez, na última consulta regular com um oftalmologista – que, lembre-se, deve ser anual – o profissional tenha informado que vai tudo bem com a sua PIO. Na avaliação da Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG), isso é pouco. Alterações na pressão intraocular, ainda que dentro da faixa considerada padrão, podem indicar que algo não vai bem.

Justamente por isso a SBG está lançando uma campanha, que também marca o 26 de maio, Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Para os oftalmologistas, o objetivo é fortalecer a ideia de que eles precisam informar aos pacientes os valores da PIO. Em relação aos médicos de outras especialidades, a sociedade quer conscientizar sobre a importância de orientar os pacientes a, quando consultar o oftalmologista, perguntarem os valores de sua pressão intraocular.

Para a população em geral, a campanha traz um alerta: o glaucoma é um mal silencioso, que não tem cura, mas pode ser prevenido e tratado, com colírios e laser. Dados da SBG indicam que a doença pode afetar até 2,5 milhões de brasileiros com mais de 40 anos no Brasil. O problema é que muitas dessas pessoas sequer têm ideia de que podem estar desenvolvendo um glaucoma. Mesmo sem estudos mais abrangentes, um levantamento conduzido por pesquisadores ligados à Sociedade com 1.636 indivíduos, apontou que 90% desconheciam que já apresentavam traços da doença.

“Dispomos dos melhores diagnósticos e tratamentos do mundo no Brasil. A dificuldade é o paciente chegar até nós. O glaucoma não dói e, na maioria das vezes, não provoca sintoma algum. O defeito que a doença causa começa na periferia visual para depois ir para o centro, então, o paciente não percebe que está perdendo a visão. Quando ele percebe que tem alguma coisa errada, até 60% do nervo óptico já foi destruído”, observa o presidente da SBG, o oftalmologista Roberto Galvão Filho.

Mas qual seria a importância de o paciente saber sua PIO? Mal comparando é o mesmo que saber a pressão arterial. Exemplo: se você tem pressão 9×6 e, em um determinado dia, ao fazer a medição, ela está 12×8, os valores ainda estão no patamar de normalidade, mas alguma coisa provocou um aumento. Isso também vale para a pressão intraocular: mudanças dentro do padrão podem ser um sinal de alerta.

Cabe lembrar que a aferição da PIO é um procedimento simples e indolor que pode ser realizado por qualquer oftalmologista e dura em torno de dois minutos.

Todas as informações sobre a campanha podem ser conferidas no hotsite https://pio.sbglaucoma.org.br/.

