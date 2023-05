Abertas inscrições para o Mestrado em Letras

São 19 vagas efetivas para a Turma 2023; interessados têm até 11 de junho para se inscrever no processo de seleção.

Estão abertas até 11 de junho de 2023 as inscrições do processo seletivo para ingresso no Mestrado em Letras, da Universidade Federal do Amapá (Unifap). As inscrições, gratuitas, deverão ser efetuadas exclusivamente no endereço eletrônico https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf. No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário de inscrição preenchido e anexar os documentos solicitados no edital de seleção.

BAIXE AQUI O EDITAL DE SELEÇÃO

Interessados em participar da seleção devem ter concluído o ensino superior ou com previsão de conclusão até a matrícula no mestrado.

Serão ofertadas 19 vagas para a turma 2023, nas duas linhas de pesquisa. Das 19 vagas, sete são destinadas para pessoas indígenas, nove para ampla concorrência e três vagas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas e pessoas com deficiência (PcD), incluindo-se aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme as diretrizes da Política de Ações Afirmativas da Unifap (Resolução n° 21/2022).

Ainda dentro das ações afirmativas do PPGLet, serão ofertadas sete vagas extras para quilombolas, pessoas trans (transexuais/transgêneros/travestis), populações do campo (agricultores familiares/extrativistas/ribeirinhos/pescadores artesanais/trabalhadores assalariados rurais/assentados rurais/acampados da reforma agrária), bem como pessoas em situação de deslocamento forçado ou migrantes internacionais (refugiados/solicitantes de asilo/portadores de visto humanitário/apátridas).

A seleção terá três etapas: Pré-projeto de Pesquisa, de caráter eliminatório e classificatório; Entrevista, de caráter eliminatório e classificatório, que ocorrerá nos dias 27 e 28 de junho de 2023, em local e horário a serem divulgados pela comissão de seleção; e Análise Curricular, de caráter classificatório.

Para os candidatos indígenas, o processo seletivo compreenderá as seguintes etapas: Memorial, de caráter classificatório e eliminatório; Entrevista, de caráter classificatório e eliminatório; e Súmula curricular, de caráter classificatório.

O resultado final da seleção está previsto para o dia 4 de julho de 2023.

Sobre o Mestrado

O Programa de Pós-graduação em Letras (PPGLet/Unifap) busca formar profissionais capazes de reconhecer, promover e investigar a diversidade linguístico-social, cultural e literária amazônida, a partir de uma base teórico-metodológica sólida, bem como de produzir conhecimento relevante em Linguística e Literatura.

O Curso de Mestrado Acadêmico em Letras do PPGLet/Unifap tem uma área de concentração, Linguagens na Amazônia, e está estruturado em duas linhas de pesquisa: (1) Diversidade Linguística na Amazônia e (2) Literatura, Cultura e Memória.

Saiba mais em www2.unifap.br/ppglet.

Serviço

Processo seletivo do Mestrado em Letras

Inscrições gratuitas até 11 de junho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf. 19 vagas. Edital disponível em https://www2.unifap.br/ppglet/processo-seletivo/aluno-regular/turma-2023/.

