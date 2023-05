Semana do MEI: confira os serviços que serão disponibilizados aos empreendedores do Amapá

Evento promovido pela Sebrae conta com parcerias que visam a melhoria e formalização da atividade empreendedora no estado



Nesta terça-feira (23), inicia mais uma edição da Semana do Microempreendedor Individual (MEI), evento promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), iniciativa que oferece orientação técnica e soluções educacionais para este segmento.

Entre os serviços ofertados, é possível iniciar o processo de formalização e baixa em empresas e emissão de Documento de Arrecadação do Simples (DAS), que serão executado por acadêmicos de Contabilidade da Estácio. Para acessar esses serviços é necessário apresentar um documento de identificação oficial com foto, CPF, título de eleitor e comprovante de residência.

No local também será possível fazer a impressão de boletos, ter atendimento específico e participar de capacitações de tecnologia e informação, gestão financeira e vendas.

A Semana do MEI acontece simultaneamente nos escritórios regionais de Santana, Oiapoque e Laranjal do Jari e na capital os serviços serão concentrados na sede do Sebrae, que funciona na Avenida Ernestino Borges, 740, no Laguinho. O evento encerra na quinta-feira (25) e os atendimentos acontecem das 9h às 18h.

