Associação dos Amigos do Mercado Central completa 15 anos de existência e comemora com a reabertura do espaço

A Associação Amigos do Mercado Central foi fundada em 7 de outubro de 2004, com o objetivo de fortalecer os empreendedores e buscar o desenvolvimento do mercado. Um dos fundadores é o seu Antônio Macedo, que esteve como presidente da associação por 11 anos. Ele diz que, à época, eram somente 8 pessoas que faziam parte da associação.

“Começamos com essa quantidade, mas logo fomos crescendo, e hoje são 22 associados. Todos empreendedores, de dentro do Mercado Central. Nossa luta sempre foi manter viva a tradição do nosso mercado, não deixar esse espaço ser esquecido”, comenta o fundador da associação.

Mercado Cultural

Uma das propostas da Associação Amigos do Mercado Central era resgatar o movimento de clientes. Com a expansão das redes de supermercados, mercados e feiras, já havia se perdido a grande freguesia. Foi então que surgiu a ideia de trazer artistas locais para apresentações em shows com Música Popular Brasileira e Amapaense, samba e pagode.

A revitalização e ampliação do Mercado Central sempre foi uma das bandeiras de luta da Associação de Amigos. Seu Antônio diz que o espaço estava em decadência e não podia se fechar os olhos diante disso. Por isso, a luta incansável pelo resgate da estrutura física do local.

“O prefeito Clécio sempre esteve nessa luta conosco, desde quando ainda era vereador. Não só ele, como também o senador Randolfe Rodrigues, que foi quem conseguiu recursos para a reforma e ampliação, por meio de emenda. Essas melhorias não serão só para os empreendedores, como também aos visitantes, que terão um espaço amplo, bonito, confortável, uma grande oferta de serviços, como a venda de diversos produtos, alimentos, artesanato, programação cultural, e tudo isso fomentará ainda mais a cultura e o turismo”, diz Antônio Macedo, hoje conselheiro da Associação Amigos do Mercado Central.

O Mercado Central está sendo revitalizado com recursos provenientes de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues, no valor de R$ 2,5 milhões, e mais contrapartida do Município. A Prefeitura de Macapá irá entregar ainda este mês o novo Mercado Central. O espaço fica localizado na Rua Cândido Mendes, Centro, e funcionará de segunda a segunda, das 6h às 20h.

