Estágio no MPF: inscrições abertas de 22 a 26 de outubro

Provas serão online em 5 de novembro. Certame dispõe de vagas para direito e administração e formará cadastro reserva para comunicação social e informática

O Ministério Público Federal (MPF) no Amapá recebe, de 22 a 26 de outubro, inscrições para o 1º Processo Seletivo de 2020 para provimento de vagas e formação de cadastro reserva de estagiários de nível superior. Serão selecionados estudantes nas áreas de direito, comunicação social, administração e informática para atuar na sede da instituição, em Macapá (AP). O edital com as regras para o certame, o link para inscrição e demais informações estão disponíveis no site www.mpf.mp.br/ap. Pela primeira vez, o concurso será realizado online para garantir a segurança dos candidatos, em razão da pandemia de covid-19.

Antes de efetuar a inscrição, é importante que o candidato verifique se preenche os requisitos determinados em edital. Além disso, deve ficar atento ao prazo para confirmar a inscrição. Este ano, o processo de confirmação será feito online, com envio da documentação por e-mail, no período de 27 a 31 de outubro. Já as provas estão previstas para 5 de novembro, no período da tarde, em ambiente virtual.

Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a pontuação obtida nas provas. A convocação para exercer o estágio obedecerá a lista de classificados e dependerá das vagas disponibilizadas durante o período de validade do processo seletivo. Também serão observadas as convocações, previstas em edital, para as reservas de vagas a negros, minorias étnico-raciais e pessoas com deficiência.

No caso de contratação, a jornada semanal do estágio é de 20 horas. Os benefícios incluem bolsa no valor de R$ 850, seguro contra acidentes pessoais e auxílio-transporte de R$ 7 por dia estagiado. Além disso, fica assegurado ao estudante a realização do estágio em áreas cujas atividades sejam correlatas ao seu curso de formação e a obtenção de Termo de Realização de Estágio, ao final do contrato.

Assessoria de Comunicação Social

Ministério Público Federal no Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...